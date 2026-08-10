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新竹連路邊垃圾都這麼硬核？ 他低頭一看竟是電路板
新竹不只工程師多，連路上撿到的「垃圾」都很有科技感？近日有網友分享，走在新竹街頭時，竟在人行道上看到一塊電路板，忍不住發文笑稱「新竹連路上的垃圾都是電路板」。貼文曝光後迅速引發討論，Big City遠東巨城購物中心小編也跟上話題，轉貼喊出一句「不愧是我大新竹，噴裝噴電路板」，讓不少網友笑翻。
原PO在Threads貼出的照片中，一塊綠色小型電路板就這樣孤零零躺在人行道中央，旁邊甚至還看得到鞋尖，畫面乍看就像一般路邊掉落的小垃圾，但仔細一看竟是電子零組件，也讓「科技城」的城市印象瞬間具象化。
相關照片後來被轉到臉書，也引來網友接力玩哏，「還要小心風颱來的米粉跟滿街跑的貢丸」、「組起來變絆倒鐵盒」，甚至有人直接稱這是「路人可能都是狂派化形的（指變形金剛反派角色）」。
Big City遠東巨城購物中心的小編顯然也沒打算放過這波迷因，直接在官方臉書貼出原圖並寫下「不愧是我大新竹，噴裝噴電路板」。短短一句話，把網路與遊戲常見的「噴裝」術語與路上噴出電路板結合。
新竹長年因科學園區與半導體、電子產業聚落，被網友戲稱為「工程師之都」、「科技城」，過去從「新竹只有米粉、貢丸和工程師」到房價、薪資、塞車等各種迷因層出不窮，如今連人行道上的一小塊電路板，都意外成了最新城市哏。不過，照片中的電路板究竟從何而來，並沒有明確資訊。
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