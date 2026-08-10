看冷氣就知道對方收入？網勸分手惹議 師傅打臉：真的大笑

許多人挑選另一半時會觀察對方的生活品味與經濟條件，但「看冷氣品牌判斷財力」的說法你聽過嗎？日前有網友宣稱，要了解對方的收入水平，只要看對方家裡裝什麼品牌的冷氣即可，甚至喊出「看到萬士益或禾聯勸分（手）」，並將各大冷氣品牌按預估年收入分類。貼文一出不少專業冷氣師傅與內行人紛紛冷笑打臉，直言「簡直是沒見過世面的瞎編！」

一名網友日前在Threads上分享一張冷氣品牌與財力對應圖，將大金（Daikin）、三菱電機（Mitsubishi Electric）等日系大廠歸類為高年收入代表，並宣稱若在男方家看到萬士益、禾聯（HERAN）或冰點（Frozen）等平價品牌，就代表對方收入偏低，建議女生應該考慮分手。

貼文曝光後，不少網友氣得留言吐槽：「買個冷氣也可以買出優越感？」、「第一次看到拿冷氣選男人的」、「真的住市區上百坪的有錢人，都用中央空調或氣冷式冰水機啦，誰在跟你裝分離式！」。有從事冷氣安裝的師傅直言：「勸台女真的不要相信這種廢圖，我看過一堆台北信義區、大安區身價上億的豪宅業主，家裡全部都裝萬士益或冰點，便宜、冷得快又耐用」、「看一看，笑笑就好」。

也有多位室內設計師與冷氣從業者出面說明，有錢人在選擇家電時往往更看重「CP值」與「售後維修速度」，而非單純捧大品牌。更有網友舉例指出，台中顏家與內湖持有整棟辦公大樓的老闆，服務處或辦公大樓也是指定格力（Gree）或日立（Hitachi），甚至天母地區因為硫磺氣容易造成銅管鏽蝕，許多在地居民與有錢業主都會選擇平價機種，兩三年壞了就直接換新，根本與年收入無關。