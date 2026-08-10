韓國可玩到最後一秒 首爾行李寄放5攻略：2招直送飛機免回頭

赴韓國首爾自由行時，飯店中午11點退房、返程卻在晚上10點的尷尬空檔，如何妥善安頓行李箱？旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」整理出「首爾行李寄放懶人包」，為不論是最後一天提早退房、或是第一天搭乘紅眼航班等待入住的觀光客，提供五種行李處理解方。只要善用這些管道，就能把這段等待時間轉化為多賺到的旅遊時光。

一、退房後直接寄放飯店

這是最簡單且免費的方式，退房當天將行李寄放在飯店櫃台，等行程結束再取回並前往機場即可。不過這個方法最大的缺點是必須「走回頭路」，例如住在東大門卻想去弘大逛街，傍晚仍需折返回東大門拿行李，較適合最後一天只在旅館周邊活動的旅客。

二、地鐵站T-Locker無人寄物櫃

首爾多數地鐵站皆設有T-Locker，收費以4小時為基準，平日小型₩2,200（約台幣53元）起、大型₩6,100（約台幣145元）起；週末小型₩3,100（約台幣74元）起、大型₩6,100（約台幣145元）起，逾時每小時加收₩500～₩1,000（約台幣12～24元）。旅客可透過專屬 APP 提前查詢各站位置與剩餘空位，避免撲空，但營運時間僅限05:00至24:00，地鐵停駛後無法取件。

三、T-Luggage人工寄放服務

由首爾交通公社營運，與無人櫃不同之處在於現場有真人工作人員服務，適合行李件數多或攜帶娃娃車等大件行李的旅客。站點分布於首爾站、弘大入口站、明洞站等熱門大站，計價同樣以4小時為單位，依尺寸與平假日約為₩3,000～₩13,000（約台幣71～310元）起，逾時每小時加收₩1,000（約台幣24元）。

四、最輕鬆方案：T-Luggage當日配送仁川機場

服務特色：T-Luggage 額外提供專人將行李直接配送至仁川機場的服務。旅客早上在市區站點交付行李後，即可全身輕鬆地前往各區逛街聚餐，傍晚抵達機場再領取即可，極適合晚班機、跨區移動或帶小孩的家庭。

費用說明：依行李尺寸計價，23吋以下平日₩20,000（約台幣476元）／週末₩29,000（約台幣690元）；23至27吋平日₩26,000（約台幣619元）／週末₩38,000（約台幣905元）；27吋以上平日₩31,000（約台幣738元）／週末₩45,000（約台幣1,071元）。

時間與限制：行李交件最晚須於中午12:00前完成；機場領取時間為第一航廈15:30～21:00、第二航廈16:30～21:00。需特別注意此服務「不等於辦妥託運」，旅客仍需自行領回行李並至航空公司櫃檯辦理報到手續。

五、「隱藏版方案」首爾站都心機場航廈預辦登機

服務特色：若搭乘指定的航空公司，可直接在「首爾站都心機場航廈」一次完成預辦登機、託運行李與出境審查。手續完成後行李會一路直接送上飛機，旅客不需再領取行李，抵達仁川機場後還可使用「專屬快速出境通道」免排隊通關。

適用航空：第一航廈（濟州、德威、易斯達）；第二航廈（大韓、韓亞、真航空、釜山、首爾航空）。國籍航空如華航、長榮、星宇、台灣虎航目前皆不適用。

時間與規則：僅限當天從仁川機場出發之國際線，且必須購買 AREX 直達列車車票。辦理時間為05:20～19:00，T1航班須於起飛前3小時完成，T2航班須於起飛前3小時20分完成（例如晚上10點T2航班，最晚18:40須完成）。樂器與特殊行李不可辦理，且行李一經託運便無法取出塞入新買的商品，不適合最後還想在機場大採購的人。