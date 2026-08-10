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天津消防AI宣導片爆紅 台灣現職消防員讚：相當實用

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒民眾若遇到油鍋起火，切勿直接潑水，應以平移方式蓋上鍋蓋隔絕空氣降溫。示意圖／Ingimage
專家提醒民眾若遇到油鍋起火，切勿直接潑水，應以平移方式蓋上鍋蓋隔絕空氣降溫。示意圖／Ingimage

政府單位的防災宣導影片常被民眾嫌棄枯燥乏味，但近期一部由中國大陸天津市消防救援總隊運用AI技術打造的宣導短片，卻在社群平台引發討論。影片翻轉民間信仰設定，將傳統「接人」的地府使者黑白無常（七爺八爺）塑造為「救人」角色的創意，意外在Threads上累積超過500萬次觀看，連台灣現職消防員都出面點讚認證。

在這支AI宣導影片中，天津消防以七爺謝必安、八爺范無救為主軸，設定兩人接到任務準備前往人間帶走「陽壽已盡」的活人。然而，當他們目睹活人準備做出水潑油鍋滅火、手機放枕頭下充電、或將金屬湯匙放進微波爐等危險行為時，黑白無常非但沒有直接把人接入地府，反而當場現身矯正危險動作，給予活人及時救命與改正的機會，趣味又具有強烈記憶點的設定引發共鳴。

這部影片不僅在中國社群瘋傳，被轉發至Threads後更吸引大量台灣網友朝聖。有台灣現職消防員特別留言表示：「身為台灣現職的消防員，不得不說還蠻實用的，宣導的消防知識暫時還沒看出哪裡有錯誤。」更有不少網友直言「難得有好的AI影片」、「AI的正面使用範例」、「這種有創意又具實用知識的影片，連不愛看文字的長輩都願意看完」。

針對影片中提及的「油鍋起火」處置，台灣消防員也特別於社群發文補充正確的滅火觀念。消防員提醒，油鍋起火時切記不可直接潑水，因為高溫燃燒的油遇水會瞬間噴濺，造成嚴重燒燙傷與火勢擴大。

正確的處置步驟包括：

第一步：戴上隔熱手套或用濕抹布纏手保護自己。

第二步：拿鍋蓋以「平移」方式覆蓋油鍋實施窒息滅火，切勿從正上方直接壓下。

第三步：小心關閉瓦斯開關。

第四步：在鍋蓋上覆蓋完全潮濕的抹布，且不可立即打開鍋蓋以防復燃，應持續觀察降溫。

第五步：待溫度完全冷卻後，再將鍋具移至洗碗槽加水泡滿。若無適當鍋蓋，則應使用乾粉滅火器處理。

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