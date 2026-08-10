荷包蛋不是牛排！早餐店一張公告引爆共鳴 同行苦笑：遇過太多次了

早餐店是不少人日常生活中的固定選擇，從基本餐點到客製化需求也相當多元。不過，近日有民眾在臉書分享，路過一家早餐店時，看到店家貼出一張特別公告，內容強調荷包蛋只有「全熟」與「半熟」兩種選項，讓原PO忍不住好奇，究竟是遇到多少特殊要求，才會讓店家特別貼出這張告示。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出，他經過早餐店時，看到一張公告寫著「荷包蛋不是牛排，只有半熟跟全熟，請不要再要求六分熟、七分熟、八分熟，謝謝配合」，讓他直呼「這家店是被什麼樣的人要求才會這樣貼啦？」

貼文一出隨即引起不少餐飲同業共鳴，紛紛表示類似情況並非個案。有業者分享，「早餐店路過，真的碰過不只一個客人跟我說蛋要七分熟八分熟，每個公告都有背後的故事」、「做吃的之後會知道台灣人超愛客製化，然後在抱怨店家規矩一堆」、「曾經也被七分熟的蛋糟蹋過的人」、「大學在早餐店打工，試過客人指定在奶茶加3顆冰塊，或是奶精擠幾下之類的」。

不少網友看到公告後也忍不住留言聲援店家，認為一張看似有趣的告示背後，恐怕藏著不少與顧客溝通的「血淚史」。「每一張看似離譜，嚴格的公告，背後往往都會有相對離譜、脫軌的故事」、「每一個告示後面都有一群奧客」、「任何奇怪的公告規範，背後都有離奇的故事」。

另外，本站曾報導，早餐店的加蛋價格一直備受論戰。有網友指出，不少早餐店加蛋已經漲到20元甚至25元，和以前普遍10元相比差很多。許多網友也認為早餐店的蛋價偏貴，並預言因油電、整體物價上漲，蛋價恐怕還會上漲。

一位在經營早餐店的業者公開經營早餐店的所有成本，以一個月營業額60萬為例，扣掉人事成本25%到30%、物料成本40%、房租10%到15%、行銷費5%到10%，最後的淨利率僅有10%左右，也就是真正進口袋的錢只有6萬元。

業者表示，更不用說經營早餐店需要凌晨4點出門備料、要站一整個早上、還有店鋪一個月幾十萬的固定支出，消費者通常只看到蛋的成本3元到4元，但往往看不到剩下的16元花在哪。因此一顆蛋賣20元，他賣得心安理得，也希望台灣人能真正支持在地的餐飲業者。業者最後留言補充，他的店加蛋是賣15元，文章只是舉例說明，有些店家的營業額可能更低或更高。