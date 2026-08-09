快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫侵襲+明洞台幣匯率2年來新低 達人：近日非遊韓好時機

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，許多台灣民眾喜歡前往韓國旅遊購物，但近期的匯率與天氣狀況卻可能讓計畫出國的旅客感到大失所望。 圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，許多台灣民眾喜歡前往韓國旅遊購物，但近期的匯率與天氣狀況卻可能讓計畫出國的旅客感到大失所望。 圖／ingimage

許多台灣民眾喜歡前往韓國旅遊購物，但近期匯率與天氣狀況卻可能讓計畫出國的旅客感到大失所望。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」昨（8）日發文喊話：「最近大家先不要來韓國了」，主因是最近韓幣持續升值，導致韓國明洞的台幣匯率直接創下近2年來新低，甚至一度跌到剩42整，晚上則在42.4～42.6之間波動，相較前一天的43.4明顯縮水。

粉專以今年最好的匯率47進行計算，匯率從47跌到42，整整減少了約10.6%。若同樣拿一萬台幣去明洞兌換，匯率47時可以換到470,000韓元（約合台幣10,701元），但匯率42時只能換到420,000韓元（約合台幣9,563元）。同樣一萬元台幣，現在直接比兩個月前少換了50,000韓元，等於直接少了近1,200元台幣。

面對明洞實體換錢所極差的匯率，粉專也實際測試改用台灣信用卡刷卡消費。昨天實測刷卡匯率只剩43.437，再加上3%的回饋並扣除1.5%海外手續費後，最後實際匯率大約落在44.099。雖然信用卡刷卡表現比明洞當地的換錢所好上許多，但依然無法與過去動輒46、47的超好匯率相比。

除了匯率嚴重縮水外，當地的酷熱天氣也是另一大考驗。粉專指出，雖然首爾晚上終於稍微降溫變得涼爽，但白天動輒衝到36至37度的高溫依然讓人吃不消。綜合明洞近2年最差匯率與白天嚴重的熱浪攻擊，粉專認真建議最近不是去韓國的好時機，不如等天氣轉涼或匯率回升再來，才不會白天被熱浪攻擊、晚上又被匯率補一刀。

台幣匯率 匯率 台幣 韓國

延伸閱讀

網路攻略騙很大 旅遊達人整理「韓國5大誤解」：過年餐廳沒全關

「蠟筆小新」廣志家值700萬台幣？網揭台日房價差：如果在中壢至少3千萬

被爆銀行帳戶有上千萬假哭窮　羅正怒曬帳戶明細喊冤：沒賣慘

「你可能得了釜山病」！台灣人瘋釜山 機票最高現折千元

相關新聞

「我是台灣人」胸章來自大陸？網紅Cheap：強調身份不如把言行做好

許多國人赴日旅遊時，為了避免被誤認為中國旅客，習慣在隨身包包或衣物配戴標示「Taiwan」相關字樣的配件。然而，網紅Cheap日前在臉書粉專發文爆料，市面上部分印有「我是台灣人」、「Taiwan No.1」等宣示主權字樣的胸章，從原料、壓模到印刷居然全程「Made in China」（中國製造）。他直言，這種想與中國劃清界線卻為了壓低成本而選擇中國製的現象簡直令人「精神分裂」，狠酸「原來愛台灣只是發財的口號」。

白海豚颱風變廚房小幫手 他笑稱：史上最強抽油煙機

每當颱風襲台，民眾往往嚴陣以待，但台灣人靈活「利用自然力量」的幽默感卻總是刷新大家認知。近日「白海豚」颱風過境，有北部網友發文表示，自己在風雨交加時於家中廚房煎豬梅花肉排，沒想到窗外強勁氣流竟然形成極強的負壓，順勢將油煙吸到屋外，讓原PO驚喜大讚這是「史上最強抽油煙機」。

完美拍出時代感！陳慧美越齡演出 李淑楨繼《魯冰花》後的新作｜1990 年《又見春風》

1990年，中視閩南語大戲《又見春風》因劇名多次更換引發關注，最終由總經理朱宗軻選定。劇中演員陳慧美與金馬獎得主李淑楨重返荧屏，展現當年台灣獨特的時代感及文化氛圍，喚起觀眾對黃金歲月的回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。