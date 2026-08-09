高溫侵襲+明洞台幣匯率2年來新低 達人：近日非遊韓好時機

許多台灣民眾喜歡前往韓國旅遊購物，但近期匯率與天氣狀況卻可能讓計畫出國的旅客感到大失所望。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」昨（8）日發文喊話：「最近大家先不要來韓國了」，主因是最近韓幣持續升值，導致韓國明洞的台幣匯率直接創下近2年來新低，甚至一度跌到剩42整，晚上則在42.4～42.6之間波動，相較前一天的43.4明顯縮水。

粉專以今年最好的匯率47進行計算，匯率從47跌到42，整整減少了約10.6%。若同樣拿一萬台幣去明洞兌換，匯率47時可以換到470,000韓元（約合台幣10,701元），但匯率42時只能換到420,000韓元（約合台幣9,563元）。同樣一萬元台幣，現在直接比兩個月前少換了50,000韓元，等於直接少了近1,200元台幣。

面對明洞實體換錢所極差的匯率，粉專也實際測試改用台灣信用卡刷卡消費。昨天實測刷卡匯率只剩43.437，再加上3%的回饋並扣除1.5%海外手續費後，最後實際匯率大約落在44.099。雖然信用卡刷卡表現比明洞當地的換錢所好上許多，但依然無法與過去動輒46、47的超好匯率相比。

除了匯率嚴重縮水外，當地的酷熱天氣也是另一大考驗。粉專指出，雖然首爾晚上終於稍微降溫變得涼爽，但白天動輒衝到36至37度的高溫依然讓人吃不消。綜合明洞近2年最差匯率與白天嚴重的熱浪攻擊，粉專認真建議最近不是去韓國的好時機，不如等天氣轉涼或匯率回升再來，才不會白天被熱浪攻擊、晚上又被匯率補一刀。