白海豚颱風變廚房小幫手 他笑稱：史上最強抽油煙機

每當颱風襲台，民眾往往嚴陣以待，但台灣人靈活「利用自然力量」的幽默感卻總是刷新大家認知。近日「白海豚」颱風過境，有北部網友發文表示，自己在風雨交加時於家中廚房煎豬梅花肉排，沒想到窗外強勁氣流竟然形成極強的負壓，順勢將油煙吸到屋外，讓原PO驚喜大讚這是「史上最強抽油煙機」。

一名網友在Threads上發布一段影片，分享自己在淡水家中煎肉排的景象。只見畫面中鍋子剛下肉排冒出陣陣白煙，窗外「白海豚」颱風的強風竟瞬間將所有煙霧與香氣抽得乾乾淨淨，完全無須開抽油煙機。原PO忍不住笑稱這是「最強抽油煙機：白海豚」，吸引超過97萬次瀏覽。

不少網友看了紛紛回應：「白海豚：我繞了六分之一地球過來，你叫我當抽油煙機？」、「肉的靈魂都要被抽乾了」、「上次是叫颱風幫忙洗窗戶，這次是抽油煙」、「下風處的鄰居表示：怎麼風吹過來都是梅納反應的肉香味」。

還有人幽默表示，以後颱風圈群組會互相談論：「千萬不要去台灣，去那裡不是被神山打，就是被派去洗窗戶、洗地跟排油煙，颱風都沒尊嚴了！」更有網友笑稱，「本島不歡迎沒有工作能力的颱風」。

不過在歡樂氣氛之餘，也有細心的網友提醒，炒菜熱鍋達到「發煙點」時油脂會熱裂解，雖然颱風氣流吸力強勁，但烹飪油煙若直接經過紗窗，可能導致紗窗黏油，且長期吸入油煙仍有健康疑慮，建議民眾日常料理還是要妥善使用抽油煙機與通風設備。