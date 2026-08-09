扛35公斤戰利品回家！日本人來台旅遊狂掃特產 網笑：太懂買

台灣民眾赴日旅遊時，常會在藥妝店與超市瘋狂掃貨，但外國觀光客來台的戰鬥力同樣不容小覷。日前一名日本網友開箱來台旅遊的戰利品，光是各式伴手禮就重達35公斤，商品鋪滿整張地板。除了義美小泡芙、科學麵、滿漢大餐泡麵等經典名產外，竟然連小吃店碗盤、拜拜用的紅色供品盤，甚至商場常見的黃色「小心地滑」告示牌也一併搬回家，讓大批台灣網友直呼「太懂買了！」

日籍網友日前在Threads上發文開箱，興奮寫下「我把35公斤的台灣搬回國了！今年台灣也真棒。」從分享的照片中可見，戰利品種類極為多元，包括零食類的可樂果、新貴派、冬筍餅、澎湖花生酥，以及屏科大醬油膏、地瓜粉、蚵仔煎粉等在地調味料，甚至還購入了會播放《少女的祈禱》的垃圾車模型與小北百貨買來的黃色「小心地滑」告示牌。

針對買下告示牌的奇特選擇，原PO感性解釋，因為該告示牌讓自己深刻感受到台灣人希望大家「注意安全、不要滑倒」的溫柔，因此特別喜歡並買回家當紀念品。

這篇開箱文在網路上引發強烈迴響，短短3天已吸引超過93萬次瀏覽。許多台灣網友看了紛紛驚呼：「原來這就是我們去日本掃貨時，日本人看到的感受，好多意想不到的東西」、「居然連屏科大醬油膏、佳德蔥軋餅和農會的烤玉米都有，太識貨了」、「連酥皮地瓜粉跟蚵仔煎粉都有，身為台灣人的我已經沒有可以教你的事情了」。

也有網友貼出擺放「乖乖」於機房裝置上的照片打趣提醒：「這個東西不能吃，正確使用方式是放在儀器上方避免故障！」而原PO也親切回應說明，買地瓜粉是用來炸大雞排，買干貝口味的烹大師則是因為日本當地買不到該口味，功課做得極深。

對於這項瘋狂的購物清單，不少剛從日本採買完的台灣網友也分享自身的日本戰利品照片笑稱：「看日本人掃35公斤回去，等等我去日本也掃35公斤回來，根本是交換行李的概念！」