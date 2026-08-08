便當店老闆忘記用紙碗裝便當！他爆氣嗆「不會再光顧」：態度問題

餐飲業一忙起來，偶爾會忘記客人的特殊要求。對此，一名男網友分享，近期到常光顧的便當店用餐，事先特別交代要用紙碗盛裝，沒想到取餐時仍拿到一般便當盒。雖然老闆發現後立即道歉，甚至表示是自己的疏失、這餐不收錢，原PO卻仍相當不滿，認為對方沒有提出重做便當，直呼「以後不會再去了」，反應引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，近期到常去的便當店點餐，一開始就交代老闆要用紙碗裝，另外還要求加辣、滷汁多一點，確認老闆答應後便先離開，稍後回來取餐時，卻發現便當仍是用一般便當盒盛裝。老闆見狀道歉並表示自己忘記了，原PO當下相當不滿，甚至拿出鈔票準備付款後再拒絕取餐，老闆則認為既然是自己的錯，就不能收這筆錢。

這名男網友進一步說明，自己在意的並不是紙碗或幾十元，而是老闆處理事情的態度，認為對方至少應該說「不好意思，是我的失誤，我現在馬上幫你重做」，而不是一句「我忘了」就結束。他強調類似情況並非第一次，因此決定不再光顧，直言讓自己失望的不是一個紙碗，而是老闆用「我忘了」取代了「我幫你重做」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「真的有病，你還是自己煮好了」、「說到做到，最好別再去，有骨氣點」、「依我看，你不適合吃便當」、「笑死，老闆比較慶幸少了你這種奧客」、「笑死，打那麼長，結果通篇幾乎都是廢話」、「這到底有什麼好計較的？」、「你可以不去，但沒必要公審店家」、「裝便當盒就不能吃？？？你毛也是很多」、「又不是東西做錯只是容器放錯而已，有病嗎？」、「因為一個紙碗，淘汰一個奧客」。

不過，也有部分網友留言緩頰，回應「老闆自己記不住，怪不了客人」、「一次兩次就算了，每次都忘記是哪招」、「其實懂你的感受，如果一間店每次都忘記客人備註，是我也不會再去」。

一樣是買便當產生糾紛，是否將需求說清楚也會產生不同結果。本站曾報導，一名女網友分享，近期在一家便當店購買115元焢肉便當，因不滿餐點肉質「太肥」，當場在櫃檯要求換肉。店員雖協助將肉塊翻面、展示下層仍有瘦肉，且因餐點已售出拆封，基於防範交叉感染等食安考量無法更換，並建議「下次點餐提早說，會特別幫忙挑瘦肉」。

對此，該名女網友情緒不滿，在櫃檯前指責員工：「態度顧一下好不好！」、「你剛剛都打開看了，為什麼不能順便換？」甚至轉身向後方排隊客人抱怨：「我買個焢肉太肥，好意跟她說，他們覺得我是奧客，怎麼可以這樣？」現場氣氛僵持不下。店家事後無奈表示，店內早已明文公告「售出不做退換」，拆封過的餐點依法絕不能再回收販售，她心疼第一線員工平白受委屈才發文發聲貼文，而當時為平息風波，店家最後仍破例換肉給該顧客。

事件引發網友熱烈討論，紛紛留言力挺店家：「想吃瘦肉一開始就要講，打開才鬧，根本為難人」、「現在食安問題誰敢隨便回收餐點」、「店家最後還願意換，根本是佛心來的」。