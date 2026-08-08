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台灣人超敏感！他曝機場聽到1句話秒回頭 回神笑曝：有夠夭鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在日本成田機場挑選伴手禮時，意外聽見身旁台灣旅客說了一句「那個超好吃」，沒想到她的注意力瞬間被吸走，當場轉頭查看對方推薦的商品。示意圖，美聯社
一名網友分享，近期在日本成田機場挑選伴手禮時，意外聽見身旁台灣旅客說了一句「那個超好吃」，沒想到她的注意力瞬間被吸走，當場轉頭查看對方推薦的商品。示意圖，美聯社

一名網友分享，近期在日本成田機場挑選伴手禮時，意外聽見身旁台灣旅客說了一句「那個超好吃」，沒想到她的注意力瞬間被吸走，當場轉頭查看對方推薦的商品，讓她事後忍不住自嘲「我真的有夠夭鬼」。貼文曝光後引發超過4萬人共鳴，不少網友笑稱台灣人對「吃」的敏感度果然非同凡響，也紛紛分享自己心中的日本機場必買伴手禮。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時正在成田機場購買伴手禮，突然聽到一旁台灣旅客提到「那個超好吃」，她立刻轉頭查看，結果發現對方推薦的竟是「NY起司奶油脆餅」。不過，由於她過去已經買過這款餅乾，這趟旅程並沒有再次購入，但回想起自己只是聽到一句「超好吃」就忍不住轉頭確認，仍讓她笑到不行，直呼自己「真的有夠夭鬼」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「在千歲機場看到很多人拿哈密瓜果凍，原本沒拿的我，也拿了兩盒」、「我在青森機場免稅買伴手禮時，旁邊的兩個空服員說『這個很好吃』，我就跟著買了」、「我也是！在機場聽到『那個超好吃』就跟著買了，真的忍不住」、「我懂，我也是夭鬼，一聽到什麼好吃就一定要吃到」、「台灣人在吃喝方面，耳朵都很靈敏」、「是個台灣人都會回頭，畢竟我是聽勸的人」。

事實上，不少旅客去日本玩，都會在機場購買伴手禮。本站曾報導，一名女網友分享，近期去日本福岡旅遊，回程在機場發現不少旅客的購物籃內都裝滿「Yamaya」的明太子麵包，甚至一次就是購買20個以上，她也跟著買一箱帶回台灣，分送給親友品嘗後，都獲得好評。

對此，不少吃過的網友都認同必買，「福岡機場明太子麵包一定要買」、「上次去我也買了一箱」、「這個真的超級好吃」、「後悔才買4條，真的好吃」、「我也買了4條，感覺好像不夠吃」、「難怪每次去日本要買，都沒貨，好扯」、「回台灣後烤箱稍微加熱一下，那個香氣一出來，好吃」。

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