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ATM數鈔聲狂響！她苦笑「我只不過領2千元」 釣出銀行員解釋原因

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示日前提領2000元，但機器數鈔的聲音卻讓她覺得彷彿領很多錢。 圖／AI生成
原PO表示日前提領2000元，但機器數鈔的聲音卻讓她覺得彷彿領很多錢。 圖／AI生成

台灣的ATM機台設點多，除了金融機構外，超商、超市、捷運站等不少地方都有設置，方便民眾隨時可以存領錢。有一名女網友表示日前提領2000元，但機器數鈔的聲音卻讓她覺得彷彿領很多錢，貼文一出引起不少討論，有銀行員出面解釋原因。

原PO在Threads發文表示，自己日前在ATM只不過領2000元，但機器不斷地發出「噠噠噠噠噠噠」數鈔的聲音，讓她聽了苦笑說「不用一直數鈔，好像裡面很多錢一樣，希望台灣的ATM可以改良一下」。

貼文引起熱議，不少人打趣地說，「機器在挑最皺的二張給妳」、「這樣別人就不會知道妳領多少錢」、「這是台灣ATM帶溫暖，滿滿的情緒價值」、「如果只有刷刷兩聲，妳轉身怎麼面對後面排隊的人？」、「領2千只有達達二聲，實在好淒涼」、「存2000元也是啊，那聲音好像你是大戶一樣」、「每次只領1千，但好像是領了10萬的感覺」。

有銀行員出面解釋，假設鈔票箱裡面有100萬，被領了5000元，機器會算鈔票箱裡面剩下的錢是否剩99萬5千元，而不是去算被領的錢是否為5000元，因此才會聽到ATM持續不斷數鈔的聲音。

還有內行人透露ATM領鈔時機器啟動的過程，當確定要領鈔的數量後，會先把傳送機制動起來，確定所有的感應元件都正常、錢箱裡面還有紙鈔，然後才會開始送鈔。如果發現送出的鈔票數量不對，就把之前收到的鈔票丟到剔除錢箱，然後再重新吐鈔一次，直到確定沒有問題，才會開啟閘門口讓民眾領鈔。

ATM 銀行 超商

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