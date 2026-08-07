一顆蛋毀一鍋麵！她打到「臭蛋」超崩潰 專業人士：考證照要求1動作

不少人吃泡麵時都會加入蔬菜、肉類、蛋等食材，除了增添營養之外，也能增加風味。有一名女網友日前煮泡麵時，打了一顆蛋到鍋子裡，沒想到竟然打到一顆壞掉的蛋，讓她傻眼又無奈，直呼終於知道為何媽媽都要先把蛋打在碗裡的原因了。

從原PO在Threads分享的影片看到，鍋子裡除了主要食材泡麵以外，還多加了青菜、肉片、凍豆腐等各種配料。接著看到她單手敲了一顆雞蛋，然後掰開蛋殼並將蛋液打入鍋子裡，沒想到這顆蛋竟是「壞蛋」，蛋液呈現的是黑色狀，讓原PO當場愣住。

她無奈1鍋麵毀於1顆蛋，甚至還氣得將蛋殼一併丟入鍋子裡，並表示「終於理解我媽先把雞蛋打在碗裡的重要性了」。

貼文引起熱議，不少有相同經驗的網友也感同身受，「我也有遇過一次，重點超級臭，後來才發現要打蛋前先搖搖看」、「我真的有打過臭蛋過」、「有次我炒全家的蛋炒飯，最後一顆臭掉」、「第一次碰到臭蛋時，還好是從蛋盒拿起來時發現不太對，總之從此之後一律先打到碗裡面」。

專業的老手也透露正確的作法。「真的…蛋先打在碗裡這個動作，大概是廚房新手十大疑問之首」、「我記得中餐證照是這樣要求的沒錯，就是怕你一顆蛋幹破一整道菜」、「丙級考試就是規定蛋要先打在碗裡」。