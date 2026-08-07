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警揹長槍在超商排隊結帳 怕被誤會插隊1句話笑翻全場

聯合新聞網／ 綜合報導
警察是人民保母，值勤時身上得配戴各種裝備，即使天氣炎熱也得忍耐，相當辛苦。照片為示意圖。 圖／ingimage
警察是人民保母，值勤時身上得配戴各種裝備，即使天氣炎熱也得忍耐，相當辛苦。照片為示意圖。 圖／ingimage

超商看到警察消費不稀奇，但是看到揹長槍的警察可就不多見。名導汪怡昕在臉書透露，日前在超商看到一名員警揹著長槍來買東西，他和對方小聊了一下，才知道是為了演習的預演。汪怡昕還說自己並沒有要結帳，要員警繞過他不用客氣，但對方打趣地說「怕被誤會拿長槍的可以插隊」，一席話讓現場人聽了都笑翻。

汪怡昕周二（4日）在住家旁的超商吹冷氣，當時在冰櫃前看到一名員警全副武裝還揹著長槍，他好奇和對方攀談：「唉呦，阿sir，背長槍餒，有專案吼！」員警也回答表示是為了演習的預演做準備，因為天氣炎熱，才進超商買涼的。

員警買好商品後也準備到櫃檯結帳，當時以為汪怡昕也要結帳，因此排在後面等待，但汪怡昕則表明自己只是來吹冷氣，示意對方可以繞過他不用客氣。員警則直白地表示：「不是客氣啦，是怕被民眾誤會，以為拿長槍的就可以插隊」。此話一出，在場的店員和客人全都笑了出來，汪怡昕也笑說「剎時間，空氣中充滿愉快的氛圍」。

貼文笑翻不少網友，「連拿長槍都不能插隊？」、「蛤？拿長槍還要插隊？那拿長槍幹嘛？」、「其實，拿手槍也是可以插隊」、「當然可以插隊，無異議」、「難得看到幽默的警察」、「警察也想多吹一下冷氣說」、「我以為汪導會說：通通拿來，這單算我的」、「警民一家親的感覺很棒」。

還有人心疼警察執勤的辛苦，「這麼熱的天氣，穿著厚重的裝備，希望警察們不會中暑」、「警察也有權利可以利用休息空檔到超商吹一下冷氣，喝喝涼水喔！辛苦他們了」、「員警辛苦了」、「看那一身（裝備）就熱爆」、「軍警也是人，要吃飯喝水，希望民眾多一點關心少責難」。

超商 警察 演習 冷氣

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