他在日本見台灣人1行為好意提醒 一票人搖頭：別雞婆

許多台灣人喜愛到日本旅遊，但出國時盡量不造成當地人的麻煩。有網友發文表示，之前在日本一處地下街發現有一個台灣家庭擋在店家門口等人，而且還被不少路過的日本人瞪，他趕緊上前規勸，但對方卻表現得難過，讓他無奈地說「在國外會厭惡被同鄉提醒嗎？」

原PO在PTT發文表示，之前去日本旅遊時，在一處人潮很多的車站地下街逛街，突然看到有一家大約6、7人的台灣家庭，帶了很多行李就站在一間店家的門口等人。他觀察到有好幾組路過的日本人不斷地瞪他們，於是趕緊上前提醒，但對方聽了卻顯得很難過，還辯解說「有買東西為什麼不能在那邊等人？」

原PO說因為看到這家人還有帶幼兒，擔心會遇到撞人族，再加上因為是台灣人，因此才好意上前提醒。對此他也好奇想問大家，如果出國被台灣人說教的話，是否會覺得很掃興？

貼文引起不少討論，多數網友都建議原PO不要太雞婆，「沒你的事就不要雞婆」、「千萬不要，好心被雷親」、「你當眾削他們面子 ，當心被反擊，以後當沒看到就好」、「真的別雞婆，誰錯一回事，到國外還要聽台灣人說教，真的很煩」、「這年頭不管國內國外不要多管閒事，除非妨礙到你」、「你出國旅遊，是要去享受人生還是去憂國憂民的？」、「真的不要多管閒事，有些人不會感激你的」。

但也有少數人力挺原PO，「你很善良」、「我會雞婆，但要顧慮口氣，讓對方自己決定」、「我覺得有心很好，只是要留意說話的方式」、「被提醒我會很感激，因為我不懂那國家文化」、「我還是覺得原PO是出於好意，給讚」。