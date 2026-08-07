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一年出國4次卻爽12個月！社畜神邏輯網讚翻：每天都活在期待

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享「一年出國四次的幸福社畜邏輯」，吸引大批討論。示意圖／Ingimage
一名網友分享「一年出國四次的幸福社畜邏輯」，吸引大批討論。示意圖／Ingimage

不少上班族會利用休假安排出國旅行，也有人會刻意規畫旅遊時間，讓自己在忙碌工作中維持期待感。一名網友近日就在Threads分享「一年出國四次的幸福社畜邏輯」，只要固定在1月、4月、7月、10月出國，其餘月份就能分別處於「上個月才出國」或「下個月要出國」的狀態，貼文曝光後引發大批網友共鳴，直呼「每天都活在期待」。

原PO表示，繼先前流行討論的「周休三日」概念後，自己想到同樣的邏輯應用在旅遊安排上。若每年固定在1月、4月、7月及10月出國，2月、5月、8月、11月都能抱著「上個月出國了」的餘韻，而3月、6月、9月、12月則能期待「下個月要出國」，等於一年12個月都能沉浸在旅行帶來的幸福感，因此笑稱是「幸福社畜」。

貼文吸引不少網友認同，有人留言表示，「我覺得這個方式很棒欸，每天都活在期待」、「這邏輯很可以」、「這差不多是我的日常」、「幸福社畜＋1」。

也有同好分享自己早已採用類似方式，「我也是這樣！1、4、7、10月，然後隔年又1月開始」、「我之前上班都選周三休假也是同樣的邏輯」。另有網友發揮創意形容，「好像飲水機保養」；還有人聯想到投資，「看起來像ETF配息，羨慕」。

此外，也有不少人提供自己的旅遊規畫建議。有網友認為，3月、6月、9月、12月出國，通常旅遊人潮相對較少，機票價格也可能比較便宜；也有人分享，若12月安排跨年旅行，幸福感還會再提升，因為跨年期間會同時有「12月有出國」以及「1月也有出國」的感受，讓旅行帶來的期待與回憶無縫接軌。

出國 社畜 出國旅行

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