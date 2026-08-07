圖書館借書作者有錢賺？他揭一季收益：背後意義遠大於金錢

民眾到圖書館免費借閱書籍，作者竟然也可以賺錢。「少婦救星」、新莊公有市場知名菜販廖炯程，表示出書後才得知，原來書籍在圖書館被借閱，作者是有「補償金」可以拿的，並公開自己一季收益，笑說連蔥都買不起，但背後意義遠大於金錢價值。

廖炯程在臉書分享自己的書籍在圖書館的借閱數據與收益，在2025年9月至12月間，他的作品在公共圖書館中被借閱445次，而他實際領到的「作者總酬金」是 934.5 元。換算下來，等於民眾每去圖書館借閱一次書籍，作者大約能獲得2元的補償。

廖炯程幽默自嘲，直言現在2元連在菜市場買點青蔥都不夠，絕對無法靠這筆錢發大財，但他強調，這2元的背後意義遠大於金錢價值，它代表著心血結晶「被肯定」的感覺。

廖炯程也向各位精打細算的婆媽們喊話，呼籲大家多去圖書館借閱，讓政府代替讀者「打賞」他，同時看完書覺得實用，歡迎直接掏錢購買。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這樣也很好，住家空間有限，借閱作者有收入很好」、「全台灣每人看兩次，你就賺一億了耶」、「以前幫我出版書籍的老闆很熱心 ，還在飯店租了會議廳，請了精通著作權法的律師給我們這些作者們講解著作權法，雙贏做法」。

有在圖書館工作退休20年的網友好奇，何時開始有「公共出借權」政策，表示過去只有圖書館的錄影帶(片)要買公播版的。對此，文化部「公共出借登記系統」官網說明，文化部與教育部、國家圖書館共同合作，推出擴及六都、超過300間圖書館的「公共出借權試辦計畫」。

文化部以第一階段試辦經驗為基礎，調整整體制度設計及試辦範圍，目前研擬第二階段試辦計畫，自民國114年1月1日至116年12月31日止，係依ISBN中心所著錄之著作人，包含著者、合著者及譯者及出版者，作為發放對象。