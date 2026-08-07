放鳥沖繩餐廳挨討1萬日圓取消費 他笑喊「入境會被抓嗎？」網轟爆

日本沖繩因距離台灣近、擁有獨特海島風情，一直是國人熱門旅遊目的地。近日有一名網友透露，自己今年5月底到沖繩旅遊時，曾透過Google預約一間餐廳，最後卻未到店用餐。事隔兩個多月後，他突然收到店家寄來的訊息，要求支付1萬日圓（約新台幣2035元）取消費，否則採取法律程序，讓他擔心詢問：「我下周入境日本會被抓嗎？」貼文曝光後引發熱議，原PO也被起底是澳門人，文章已被罵到刪文。

原PO日前在Threads發文表示，今年5月28日晚間曾預約沖繩國際通一家和牛涮涮鍋餐廳，但最後沒有前往用餐，近日收到店家通知，要求支付1萬日圓取消費，並限期於8月5日前完成付款，否則將在諮詢律師後展開法律程序。他說近期準備再次前往日本旅遊，因此發文詢問是否有人遇過類似情況，還半開玩笑地表示，「我下周入境會被抓嗎？」文末還附上一個愛心眼表情符號。不過，該篇貼文目前已遭刪除。

貼文被長期旅居沖繩的Threads帳號「okinawa_duo」轉發，直言正因為有旅客爽約，才讓不少在地業者或協助代訂的人承擔損失。他透露，自己過去就曾因旅客放鳥而賠償超過3萬多日圓，也因此不願意再替客人代訂餐廳。他表示，在日本，無故爽約可能涉及民事責任，店家有權依法追究，不應抱持「離開日本就沒事」的心態。

「okinawa_duo」也指出，這間餐廳老闆是自己認識多年的友人，如今事業規模已擴大，若真的透過律師處理，相關法律成本對店家而言並非負擔。

事件曝光後，不少網友痛批行為不妥，「超丟臉！不去取消有什麼問題，還上來討拍」、「做人沒誠信的話是很糟糕的一件事情」、「還在那邊嘻皮笑臉」、「看到最後一句的那個表情符號更抓狂，自己放鳥餐廳還敢這樣大言不慚啊」、「預約又不去，不去又不取消，被罰錢剛好而已」；還有人透露發文者是澳門人，貼文已經被罵翻只好刪文。

另有旅居日本的台灣網友將貼文轉發到社團「日本自由行討論區」，並提醒近年外國旅客No Show（預約未到）的情況增加，不少日本餐廳已開始要求信用卡擔保、預收訂金，或收取取消費，甚至部分店家已不再接受海外旅客自行訂位，改由飯店或旅行社代訂，以降低爽約風險。

網友指出，餐廳在客人預約後，通常需提前準備食材、保留座位及安排人力，若客人未依約到場，不僅造成營運損失，也可能讓其他有意訂位的消費者失去用餐機會。他也呼籲，若行程有變動，應盡早取消訂位或主動通知店家，不僅是基本禮儀，也有助於維護台灣旅客在海外累積的良好形象，避免因少數人的行為，讓更多店家對外國旅客失去信任。