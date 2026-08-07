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海外待久為何想回台？他嘆除治安、食物問題多 網點優勢：離開才知天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
許多住在國外的台人相當懷念，台灣的夜市美食小吃。示意圖／AI生成
許多住在國外的台人相當懷念，台灣的夜市美食小吃。示意圖／AI生成

在國外生活久了，反而會更喜歡台灣嗎？一名網友發文指出，台灣有治安好、美食好吃的優勢，但也存在天氣、交通市容、低薪等問題，不過仍有不少旅外人士，最後選擇返台退休，因此他好奇，「真的會有人國外待久了，反而覺得台灣不錯嗎？」。

該名網友在PTT上以「有可能國外待久了，反而覺得台灣不錯嗎」為題發問，他表示偶爾會見到一些在國外工作、留學的人，或被父母丟到國外生活的人，這些人在國外待久了，會覺得台灣的生活其實還不錯，甚至到了退休就搬回來住。

原po指出，常見原因不外乎就是治安、食物，但大家似乎會忽略台灣天氣炎熱、交通市容不佳，和低薪的問題。他認為，台灣美食儘管再好吃，多半也是高油高碳，不像地中海國家或日本飲食均衡，且國旅也比不上中國、日本和歐美有壯闊大景。

至於人情味，原po表示印尼和中南美洲人都比台灣人更熱情好客，文化作品魅力，台灣也是狂輸中美日韓，因此他好奇「真的有可能國外待久了，反而覺得台灣不錯嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「方便應該是最重要的，台灣走出門就有得吃，在美國吃個東西都要開車出門」、「台灣除了街景醜爆，很多是好的，譬如美食多、治安好，社會氛圍自由，不像日韓那麼壓抑」、「在國外生活，除非你想自己做菜不然很麻煩，公機關辦事效率你會發瘋，還有除非你是健康寶寶，若三不五時要看病，還是覺得台灣是天堂」。

曾有義大利籍外國男子分享，對台灣的治安印象深刻。他當時在咖啡店內用，隔壁桌的女子去上廁所，竟直接把手機、完全敞開的包包留在座位上，裡面還放著LV皮夾，眼前這幕讓他相當震驚，對方離開時間約5分鐘，但周遭似乎沒有人覺得奇怪。他直呼若發生在歐洲國家，恐怕完全是另一種結局。

台灣 退休 美食

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