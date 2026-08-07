聽新聞
0:00 / 0:00

熱水器忽冷忽熱！兄弟啦啦隊女神求救 內行教5大檢查重點：別急著換

聯合新聞網／ 綜合報導
洗澡最怕熱水器忽冷忽熱。圖／AI生成
洗澡最怕熱水器忽冷忽熱。圖／AI生成

洗澡時最怕熱水忽冷忽熱，不僅影響舒適度，還可能讓人誤以為熱水器故障。中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員衣宸發文，提到自家熱水器的問題，洗澡時不但水量愈來愈小，還會出現一下燙、一下冷的情況。對此，許多內行網友紛紛分析原因，指出除了混水方式、水溫設定外，進水濾網、蓮蓬頭堵塞、水壓不足等都可能導致熱水忽冷忽熱，建議可先自行檢查，若仍無法改善，再請原廠到府檢修。

衣宸在Threads發文，表示自己家裡的熱水器經常出現水量很小的問題，一開始水量很大、後面就變小，水溫還會忽冷忽熱，讓她非常煩惱，於是請教網友該如何解決此問題。

此文一出，不少內行網友紛紛指出檢查熱水器的關鍵，綜合網友們的意見，可能原因有5個。首先很可能是水量太小、混冷水導致熄火，當洗澡時熱水開太小或是用水龍頭混熱水，很可能讓熱水器誤判水流不足而停止燃燒，才會出現忽冷忽熱的情況，建議可以把水龍頭轉到全熱水，再利用面板調整溫度。

第二，很可能是濾網或蓮蓬頭堵塞，如果上述兩個東西長期累積水垢或雜質，就會讓水量越洗越小，進而影響熱水器的運作，解決方法就是將濾網和蓮蓬頭拆下來清洗乾淨。第三是水壓不足，如果住在高樓層或多人同時用水，都可能造成水壓不足的現象，當水流低於熱水器最低啟動流量，就可能會使水溫忽冷忽熱。

第四個原因是熱水器零件老化或故障，如果水流感應器、比例閥、止回閥等零件老化，熱水器就會反覆點火、熄火，導致洗澡時水溫忽高忽低，這種情況建議直接請原廠檢修。最後是熱交換器、水箱積垢或電池沒電，使用多年的熱水器如果熱交換器、水箱累積水垢，都很可能影響出水量，此外使用電池點火的機型如果電量不足，也可能造成點火不穩，建議一併檢查。

另有網友指出，如果家中有安裝恆壓機（增壓機），可能因為冷、熱水流量失衡，導致熱水溫度忽冷忽熱，建議可嘗試調整增壓機功率或水流大小，觀察是否改善。

不過也有不少球迷趁機兄弟「忽冷忽熱」的打線問題，「這熱水器跟兄弟打擊好像」、「Josh：兄弟打線就像熱水器，只有燙死跟冷死的選項」、「這篇認真回答的都沒看球，有看球的都沒認真回答」。

一般人使用熱水器，除了希望能恆溫，也想知道該如何省電。台電曾建議，對於電熱水瓶或儲熱式電熱水器等保溫型家電，可加裝定時器，避免深夜或不常使用時持續保溫；在選購新品時，則應優先挑選能源效率標示1級的節能產品。

熱水器 中信兄弟 啦啦隊

延伸閱讀

全台長輩迷思？他怒揭爸媽開冷氣1堅持 一票苦主點頭揭詭異習慣

高溫天氣必備！網友熱議八大「夏日抗熱小物」 清爽度過炎炎夏日

汗臭洗不掉？花王揭5大洗衣NG 洗衣精加太多反更糟

水煮蛋別只會用水煮！她改用1方式「口感很Q」 一票人點頭：方便好用

相關新聞

ATM數鈔聲狂響！她苦笑「我只不過領2千元」 釣出銀行員解釋原因

台灣的ATM機台設點多，除了金融機構外，超商、超市、捷運站等不少地方都有設置，方便民眾隨時可以存領錢。有一名女網友表示日前提領2000元，但機器數鈔的聲音卻讓她覺得彷彿領很多錢，貼文一出引起不少討論，有銀行員出面解釋原因。

一顆蛋毀一鍋麵！她打到「臭蛋」超崩潰 專業人士：考證照要求1動作

不少人吃泡麵時都會加入蔬菜、肉類、蛋等食材，除了增添營養之外，也能增加風味。有一名女網友日前煮泡麵時，打了一顆蛋到鍋子裡，沒想到竟然打到一顆壞掉的蛋，讓她傻眼又無奈，直呼終於知道為何媽媽都要先把蛋打在碗裡的原因了。

警揹長槍在超商排隊結帳 怕被誤會插隊1句話笑翻全場

在超商看到警察消費不稀奇，但是看到揹長槍的警察可就不多見。名導汪怡昕在臉書透露，日前在超商看到一名員警揹著長槍來買東西，他和對方小聊了一下，才知道是為了演習的預演。汪怡昕還說自己並沒有要結帳，要員警繞過他不用客氣，但對方打趣地說「怕被誤會拿長槍的可以插隊」，一席話讓現場人聽了都笑翻。

一年出國4次卻爽12個月！社畜神邏輯網讚翻：每天都活在期待

不少上班族會利用休假安排出國旅行，也有人會刻意規畫旅遊時間，讓自己在忙碌工作中維持期待感。一名網友近日就在Threads分享「一年出國四次的幸福社畜邏輯」，只要固定在1月、4月、7月、10月出國，其餘月份就能分別處於「上個月才出國」或「下個月要出國」的狀態，貼文曝光後引發大批網友共鳴，直呼「每天都活在期待」。

圖書館借書作者有錢賺？他揭一季收益：背後意義遠大於金錢

民眾到圖書館免費借閱書籍，作者竟然也可以賺錢。自稱「少婦救星」的新莊公有市場知名菜販廖炯程，表示出書後才得知，原來書籍在圖書館被借閱，作者是有「補償金」...

放鳥沖繩餐廳挨討1萬日圓取消費 他笑喊「入境會被抓嗎？」網轟爆

日本沖繩因距離台灣近、擁有獨特海島風情，一直是國人熱門旅遊目的地。近日有一名網友透露，自己今年5月底到沖繩旅遊時，曾透過Google預約一間餐廳，最後卻未到店用餐。事隔兩個多月後，他突然收到店家寄來的訊息，要求支付1萬日圓（約新台幣2035元）取消費，否則採取法律程序，讓他擔心詢問：「我下周入境日本會被抓嗎？」貼文曝光後引發熱議，原PO也被起底是澳門人，文章已被罵到刪文。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。