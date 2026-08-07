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不能再免費爬百岳了？登山族許願收費用途：別變單純門票

聯合新聞網／ 綜合報導
國家公園署研議修法，進入生態保護區擬收取國家公園保育費。百岳示意圖。 聯合報系資料照
國家公園署研議修法，進入生態保護區擬收取國家公園保育費。百岳示意圖。 聯合報系資料照

國家公園署規劃修法，擬對進入生態保護區攀登百岳的登山客收取保育費，引發登山族熱烈討論。台灣運動服飾品牌VIZ A VIZ小編發文表示，支持百岳採「使用者付費」制度，認為若收取的費用能真正投入步道維護、生態保育及安全管理，將有助於山林永續發展。對此，多數網友也贊成收費，也有人認為登山客落實「垃圾自己帶下山」，是維護山林環境重要的一環。

國家公園署近日委託研究團隊檢討國家公園法修法方向，研議進入生態保護區擬收取國家公園保育費，且外傳最快明年就要收費。國家公園署說明，國家公園法牽涉層面廣泛，自民國114年起陸續召開跨部會會議討論，也委託研究團隊進行全面性研議，預計今年8月起會在全國辦理6場說明會，持續蒐集各界意見。

台灣運動服飾品牌VIZ A VIZ官方Threads帳號小編發文，根據報導最快明年爬百岳就要付費了，他本身支持使用者付費，許多風景區也需要付費，但爬山免收費往往被登山族視為理所當然，也因為免費就能爬山，造成山區出現許多垃圾與超載的問題，他認為假如能改善自然環境，就應該收費，同時也詢問登山族：「你支持百岳入場收費嗎？」

此文一出，多數網友支持入山收費，不過有網友提到收費不能當作亂丟垃圾的藉口，即使繳了錢，也要把垃圾帶出山。小編也認同此觀點，「垃圾自己帶下山本來就是每個登山者的責任」，並希望收了錢後，能把經費運用到步道維護、生態保育與安全管理上，不是變成單純的門票而已。

另有支持者指出，爬其他國家的山其實也要繳錢，例如他爬馬來西亞沙巴州的「神山」京那巴魯山，光是訂房、請嚮導與入園費用就花接近台幣2萬元，去聖母峰基地營（Everest Base Camp）省吃儉用也花到快10萬，如果要在百岳山區建設有管理員的山屋，供登山族充電、吃飯或進行步道維護，收1000元到2000元其實很合理。

該網友建議，如果經費充足的話，可以在百岳的熱門登山路線上蓋數個山屋，並在裡面加裝抽水馬桶，供登山族休息使用，如此一來不僅能改善登山族的登山體驗，也能讓山區環境變得更好。

不過仍然有網友不支持收費，有人認為與其向登山族收費，不如嚴格限制登山時的攜帶物，如果沒把垃圾帶下山就重罰，或給帶垃圾下山的登山族獎勵金；如果出現山難，也建議改成「全付費搜救制」，避免有些人沒有準備周全就上山，既不珍惜生命，又造成搜救人員的負擔。

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