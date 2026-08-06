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台灣人買飲料「習慣1動作」嚇壞日本店員 對方急問：你還好嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在日本購買手搖飲，拿到飲料和吸管後，順手將吸管往桌上敲了兩下，想讓吸管直接戳破包裝，沒想到店員立刻露出驚恐表情。圖／AI生成
一名網友分享，近日在日本購買手搖飲，拿到飲料和吸管後，順手將吸管往桌上敲了兩下，想讓吸管直接戳破包裝，沒想到店員立刻露出驚恐表情。圖／AI生成

台灣人從小習慣的開吸管方式，到了日本竟讓店員看傻眼。一名網友分享，近日在日本購買手搖飲，拿到飲料和吸管後，順手將吸管往桌上敲了兩下，想讓吸管直接戳破包裝，沒想到店員立刻露出驚恐表情，還緊張詢問：「你還好嗎？」

原PO在Threads發文表示，當時前往貢茶買飲料，拿到吸管後便照平常習慣，直接在桌上敲吸管，準備讓吸管從塑膠袋中穿出來。沒想到才敲了約兩下，店員便一臉錯愕，脫口問道「大丈夫ですか？ （你還好嗎？）」，似乎想替原PO拆開包裝。

貼文曝光後，不少台灣網友產生共鳴，直呼這根本是從小養成的「肌肉記憶」，「台灣人喝手搖之前，都喜歡先顛倒晃兩下，另一手下意識拿吸管戳桌子，沒桌子就戳兩下自己大腿或肚子」、「我每次去買也是，拿到先把飲料反過來搖一搖，再把沒拆封的吸管往大腿一戳，最後用力插進飲料，動作一氣呵成」。

也有人分享外國人的反應，「我幫日本人戳過吸管，看他們一直戳飲料、弄得手忙腳亂，就問要不要幫忙，快速戳完後，他們兩位用崇拜的眼神看著我」，還有網友笑稱，「原本覺得是行雲流水的動作，沒想到他們會驚訝成那樣」、「我如果往大腿戳，店員會不會以為遇到神經病」。

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