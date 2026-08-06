赴日買飲料藏省錢妙招！旅遊達人揭飲料最低價通路 綾鷹只要15元

不少台灣旅客前往日本時，除了逛超商、使用自動販賣機購買特色飲料，也會到藥妝店掃貨。旅遊部落客湯姆仕發現，日本藥妝店販售的飲料價格相當便宜，有時甚至不到便利商店售價的一半，引發網友熱烈討論。

湯姆仕在臉書粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」分享，在日本想買便宜飲料，藥妝店其實是很容易找到的選擇，部分商品甚至比超市還便宜。他表示，過去藥妝店多半只販售基本款飲料，後來因銷售狀況不錯，品項也愈來愈多，價格通常比自動販賣機及便利商店低不少，許多店內還設有冰櫃，能直接買到冰涼飲品。

從他分享的照片可見，一瓶650毫升的「綾鷹」原價為93日圓，約新台幣19元，折價20日圓後，含稅只要73日圓，約新台幣15元。不過，優惠價一次限購兩瓶，超過數量後便恢復原價。湯姆仕指出，現在藥妝店部分眼藥水等特價商品也採取類似限購方式，不像過去常能一次購買10件以上。

不少網友看完後表示，「我以為買到99日圓就已經很便宜了」、「其實和台灣一樣模式，超商就是賣原價，觀光區的販賣機可能小加價，想要買便宜的就要稍微找一下」。也有人打趣說，若同樣的飲料擺在台灣店外，可能會被質疑在大熱天曝曬，商品是否已經變質。

湯姆仕認為，台灣超市零售市場競爭有限，因此部分商品價格難以壓低；相較之下，歐洲、美國或日本等國家更容易感受到不同通路間的價格差異。他也表示，台灣便利商店的售價未必特別誇張，反而是超市商品價格更值得討論。

不過，也有網友認為，自動販賣機本身具有不同的消費體驗，投幣後聽見「喀、咚」的聲音，也是一種樂趣。另有人指出，藥妝店的低價飲料可能是用來吸引顧客進店的「帶路雞」，消費者進店後便可能順手購買其他商品。

還有人分享，曾在名古屋伏見一間藥妝店買到未稅70日圓的生茶，不僅有兩種口味可選，也沒有購買數量限制，因此每天回飯店途中都會順手補貨。也有網友表示，自己赴日時同樣會到藥妝店買冰飲，或在超市購入較便宜的常溫飲料，再帶回飯店冷藏。