台灣超人日本送暖！富士山山屋女孩求補給 3天內物資湧入險開夜市

日本富士山登山旺季經常吸引不少來自各國的旅客朝聖，一名在富士山頂山屋工作的台灣女孩沛沛，近日因工作繁重、營養不足，日前在Threads發文向即將登山的台灣旅客求援，希望有人能幫忙背一些高蛋白、維生素等營養補給品上山。貼文曝光後，不少人紛紛送暖，讓3天內收到滿滿物資的女孩直呼：「深感自己作為一個台灣人真是太幸運了！」

沛沛表示，自己目前在富士宮路線山頂的「頂上富士館」工作，是「日本最高山屋史上第一個外國員工」。她透露，由於山屋提供的伙食營養相當不足，「除了少量的蔬菜和肉片，大部分都是即食加工品」，加上每天只睡5、6個小時，卻得工作長達13個小時，身體逐漸吃不消，「頭髮已經掉了不少」、「體力快掛了」。

因此，她向近期準備攀登富士山的台灣旅客求助，希望有人願意幫忙攜帶營養補給品上山，表示願意以台幣支付費用。她列出的一個月份「許願清單」包括能當早餐的高蛋白粉、益生菌、維他命C、綜合維生素B群，以及鋅、鐵、鎂等營養品，最後還喊話：「感激不盡，我的台灣超人。」

貼文曝光後，立刻引發大量回應，不少網友主動表示願意幫忙。一名網友留言表示，「我8月6日要從吉田路線爬，幫你帶一點！」也有曾受過沛沛照顧的山友現身力挺，表示自己7月22日曾與7人團登頂，「感謝沛沛溫暖的介紹和照顧，真的是很溫暖的人，希望有好心人能幫上忙。」

另一位山友則分享，7月22日在山屋點餐時受到她協助，「印象深刻，沒想到會在山屋遇見台灣人在裡面工作。」對此，沛沛也暖心回應，「為民服務是我的驕傲。」有網友提醒，許多人都表示願意協助，建議先統整需要攜帶的物品，避免重複太多，最後還得再背下山。沛沛笑回：「謝謝你的體貼，東西太多真的會開台灣夜市。」

沛沛隨後更新進度，表示已經有人幫她將營養物資帶上山，陸續收到包括保健品、能量飲、果膠、堅果棒、蛋白棒、Lawson炸雞等，還有人因為她斜方肌掛了直接給她類固醇，讓她大喊除了山上的台灣夜市，「山頂醫院」也都開張了，十分感謝不願具名的台灣人，「真的是很感謝各位，一開始發文只是想活下去。」

經過此事後，沛沛也感慨道：「在台灣的時候會覺得是鬼島，但離開之後就會知道那是一塊寶島，全世界只有台灣人會這樣，我說真的。身體極度疲憊，但心裡充盈的感動，讓我深感自己作為一個台灣人真是太幸運了。」

沛沛昨(5)日又持續更新物資進度，表示目前保健品已很充足，但蔬菜、水果、蛋白質無條件收，多餘的會分給這裡的日籍員工一起吃，再次謝謝大家，也請各位保留體力，不用再特地帶上來，好好享受風景，投入屬於自己的旅程。

有人感性留言，「沛沛原本請求的是物質營養補給，意外額外獲得滿滿的精神營養補給，希望你在喜歡的工作裡找到健康又快樂的生活。」沛沛也坦言，自己沒想到會收到這麼多溫暖，「這份收穫我自己也料想不到，台灣人太驚人了。」也有網友笑稱，只要看留言區，就知道富士山旺季幾乎天天都有台灣人登山，「要找一天沒有台灣人上富士山，可能還比較難。」