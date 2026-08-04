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他疑惑為何台灣人遊日必逛藥妝店？ 大票網友給答案：機票錢都省下

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為何大家到日本旅遊時，總會特別前往藥妝店購買藥品。圖為東京一景。圖／ingimage
一名網友好奇，為何大家到日本旅遊時，總會特別前往藥妝店購買藥品。圖為東京一景。圖／ingimage

不少台灣人日本旅遊時，都很喜歡逛藥妝店。一名網友好奇，為何大家到日本旅遊時，總會特別前往藥妝店購買藥品，像是頭痛藥、眼藥水等，明明台灣同樣有許多藥局，甚至也有日本連鎖藥妝店，為何還要特地「搬藥回台」？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT以「為何一堆人去日本旅遊都買藥？」為題，指出觀察到不少人赴日旅遊時，除了購買零食、伴手禮外，也會大量採買日本藥品，包含感冒藥、腸胃藥、眼藥水等商品，讓他相當不解，認為台灣就已經一堆藥局了，近年也有不少日本藥妝品牌進駐台灣，好奇為何還要特定在日本藥妝店採購藥品？

貼文一出後，多數網友都給出答案，紛紛表示「眼藥水日本約台幣80元，台灣賣270元」、「因為台灣少又貴啊」、「保健品台灣賣很貴，買一些可以省機票錢」、「買一買機票都省了」、「價格是台灣的一半」、「去日本只要半價而已」、「保健食品超便宜，同樣東西台灣賣3倍」、「台灣盤子價」、「+運費從日本網購來台都比台灣買划算」、「台灣太貴，去就順便補貨啊」、「價差大」。

此外，也有網友回應「划算又精緻感，包裝都做小小的，還會體貼給你方便撕開口」、「日本便宜還可以免稅，家電也是」、「湊免稅的小確幸」、「日本一些成藥比較寬鬆，想吃強效可買」、「各種不同適應症很對症下藥」。

事實上，除了藥妝外，日本泡麵也是台灣人愛買的品項。本站曾報導，日本知名泡麵品牌「日清食品（NISSIN）」近期發表創新新品，宣布推出品牌問世55年來首款「禁止使用熱湯」的「冷泡版杯麵（冷しカップヌードル）」。這款專為夏天打造的冷水泡麵，強調只需注入冷水靜置5分鐘即可食用，消息一出吸引大批赴日遊客開箱搶購。

這款標榜一罐冷水就能開吃的產品，讓許多品嚐過的網友讚不絕口，紛紛留言：「檸檬有驚豔到」、「好適合懶人吃泡麵」、「不方便燒熱水的救星耶」。也有不少人點出，不需熱水的泡麵非常適合當作防災物資或露營野餐的戰略糧食。

有趣的是，有網友實測後推薦，香辣泡菜風味可直接以鮮奶或豆漿替代冷水，完美中和辣度並提升濃郁口感；雞鹽檸檬口味，則有香港與台灣網友嘗試注入冰無糖綠茶，驚呼風味極其協調，甚至有人提議加入無糖氣泡水增加爽脆口感。

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