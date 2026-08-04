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公文「一次」為何寫「乙次」？背後藏歷史血淚 勾一票人童年回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇公文上寫「乙次」而非「一次」的原因。 示意圖／AI生成
一名網友好奇公文上寫「乙次」而非「一次」的原因。 示意圖／AI生成

台灣的公告中，常見「乙次」而非「一次」，這項特殊的用字習慣在Threads引發討論。一名網友提問，警告標註「乙次」究竟是什麼原因，為什麼不用「甲次」或「一次」，難道連公文也要玩諧音梗？此貼文吸引許多知情網友留言解惑。

網友紛紛留言解釋，「乙只是防止一被加工竄改的用法而已」、「就古早防止『一』被竄改留下的習慣，為什麼不寫『壹』？筆畫太多了印刷會糊在一起」、「我記得是防止一被修改變成二，所以才是乙」。也有人補充「其實現在公文要求不能用乙了，不過老人還是照樣用」，還有網友打趣「乙定是因為原住民發音」。

特殊的寫法也勾起不少人的童年回憶，「我小時候一直以為乙次乙台是2的意思，一直想說電視上的廣告好好喔，送兩台冰箱或電視之類」、「我小時候真的以為乙次是兩次的意思」、「有些人寫的乙字，看起來更像數字2」。

搜狐網」曾對此台灣公文用語詳細說明，指出在沒有列印機的塗改防偽年代，若將檔案中的「一次」惡意加筆變成「十次」會害慘當事人，雖然寫「壹」較為規範，但手寫或早期印刷容易糊成一團，因此演變成使用「乙次」來代替。

搜狐網進一步指出，這種防偽智慧是歷史上付出了深刻代價後總結出來的。例如1930年中原大戰時，馮玉祥與閻錫山的部隊約好在河南「沁陽」會師，卻因參謀將「沁陽」誤寫成字形相近的「泌陽」，導致兩軍相隔250公里無法會師而打敗仗。

諧音梗

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