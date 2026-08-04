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國道巧遇「神隊友」！陌生駕駛一路相伴提醒 網感動：男人的浪漫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在國道上遇到一位默契十足的車主。示意圖／AI生成
一名網友分享在國道上遇到一位默契十足的車主。示意圖／AI生成

開車上高速公路時，如果能遇到一位駕駛習慣相近、彼此互相禮讓的陌生車友，往往能讓旅程變得更加安心。一名網友發文，稱自己從嘉義一路開到台中，途中與一輛陌生車輛默契十足，不僅會互相提醒測速、保持安全距離，分道前還以燈號道別，不禁直呼是「高速公路最溫暖的默契」。網友們看完此文後也深受感動，稱讚這就是「男人的浪漫」。

一名網友在Threads發文，表示他近期開車上國道一號，從嘉義到台中的途中，遇到一輛BMW的白色汽車一直陪伴著他度過整段旅程，即使雙方都不認識彼此，仍透過打雙閃燈提醒哪裡有測速或警車，默契十足。

原PO直呼，這簡直是「男生最大的快樂」，明明對方可以直行甩掉他，卻還是待在他的身邊，並一直保持安全距離，讓他很安心。在要離別之前，原PO閃了兩次大燈當作分別信號，對方也閃了兩次警示燈，就像說：「收到，一路平安」，讓原PO體驗到一趟開心路程。

此文一出，不少網友直言這就是「男人的浪漫」，並開玩笑地稱原PO「暈車」了，「這是我今年看到最浪漫的事」、「男人的浪漫，怎麼有點甜」、「這到底算是暈車還是暈船」、「為何有點浪漫」、「只有愛車人才懂得的幸福」、「最高級的浪漫」。

還有一位網友分享開高速公路時，會讓其他駕駛開心的技巧，首先是使用完內線後，會主動將車切回去中線，禮讓後面的車輛使用內線；當被禮讓進入內線後，也不要忘記跟前車說一聲「謝謝」；最後就是遇到原PO說的「默契車主」，彼此在高速公路互相陪伴、互相提醒。只要能遇到上述所提的駕駛，就能為無聊的旅途增添溫暖感。

事實上有不少人即使考到駕照也不敢開上高速公路。曾有網友發文，吐露自己雖然有駕照，卻不敢開上國道，怕載女生會使對方「涼掉」。對此，網友們指出開國道重點在於「保持安全距離」，其實比平面道路安全，並建議避免晚間10點後上國道，因為此時許多大車會開很快，相對不安全。

高速公路 國道 測速

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