小菜140元太貴？鼎泰豐「隱藏神品」被狂推 老饕：自己做不出來

不少人到鼎泰豐用餐時，幾乎都會點小籠包、牛肉麵、炒飯等經典餐點，不過，一名網友分享，近日觀看YouTuber開箱影片後，才發現不少配菜、甜點價格相當驚人，讓他驚呼「下巴都快掉下來」，好奇究竟值不值得點？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT以「鼎泰豐有些東西價格是不是蠻…」為題，指出自己每次到鼎泰豐幾乎都固定點小籠包、牛肉麵及炒飯，直到最近看了YouTuber介紹其他品項，才驚覺部分菜色售價遠高於預期。其中，辣味黃瓜要價140元、冷筍沙拉350元、香酥蝦餅310元、糖水芝麻湯圓130元、千層油糕135元，讓他忍不住好奇：「這些餐點到底和一般外面吃到的有什麼不同？」

貼文一出後，引來網友回應「給觀光客打卡的台灣名店，這價格有啥問題」、「現在知道鼎泰豐的高薪是怎麼來的吧」、「還是很多人排隊」、「人家賣的是品質和服務」、「他賣的是服務氣氛，吃只是順便」、「不就炒作出來的東西？這價格倒不如去吃別的」、「寧願再漲一倍，吃飯還是要等」。

不過，也有網友特別推薦鼎泰豐的小黃瓜，「小黃瓜我很愛點」、「推薦這個小黃瓜，調味一絕」、「小黃瓜真的好吃，140元我願意，每次都點」、「小黃瓜我很愛點欸，買了它辣油，自己做不出來」、「誠摯推薦這個小黃瓜，調味絕妙，我自己做，甚至買水果小黃瓜，味道就是抓不到」、「那小黃瓜是真的不一樣，你吃一口就知道菜有挑過」、「我很討厭吃小黃瓜，但鼎泰豐的我會想繼續吃」、「小黃瓜神好吃」。

鼎泰豐對餐點品質有極高的要求，深受不少台灣食客喜愛。本站曾報導，一名網友好奇，為何在台灣吃鼎泰豐不能訂位，國外的分店卻能接受預約？

對此，有網友分析，開放訂位的餐廳都是一輪一輪制的，超過規定時間就換另一組客人，能夠精準安排時間，但鼎泰豐並沒有用餐時間的限制，就算客人吃很久也不會趕走客人，在無法預測時間的情況下，才會不開放訂位。

此外，也有網友以百貨公司的立場分析，因為鼎泰豐不開放提早訂位，客人都要在門口等，因此很多人抽完號碼牌後會直接到百貨公司閒逛，進而帶動百貨的營業額。尤其鼎泰豐顧客有很高的比例是國外旅客或高消費族群，百貨公司需要這些人的消費能力，所以當餐廳與百貨公司談進駐或抽成時，往往能依靠此特點談到理想的價碼。假如開放訂位，現場排隊的人潮就會減少，也失去跟餐廳與百貨公司談條件的優勢。