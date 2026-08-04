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赴美旅遊必看！飯店小費怎麼給才不失禮？感謝房務要留紙條

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友整理出美國飯店各項服務的小費金額與給法。示意圖／AI生成
一名網友整理出美國飯店各項服務的小費金額與給法。示意圖／AI生成

出國旅遊時，除了住宿、交通要事先規劃外，「小費文化」也是令不少旅客煩惱的環節。一名專職職場英文教學的網友發文，提到美國雖然幾乎已進入無現金支付時代，但入住飯店時，房務、行李員、代客泊車等服務人員仍多以現金收取小費，並整理出各項服務的建議金額與給法，幫助赴美旅遊的遊客快速了解當地的小費文化。

一位從事職場英文教學的網友在Threads發文，分享在美國住飯店的小費行情。首先是房務人員，每晚約2到5美金（約台幣64到160元），可將小費放在枕頭或桌上顯眼的地方，在紙條上寫「Thank you」；幫忙搬行李的行李員、接駁車司機，每件行李可給1到2美元（約台幣32到64元）。

假如飯店有提供代客泊車的服務，取車的時候再給小費就好，每輛車每2到5美元；如果有請門房人員幫忙叫計程車，則為1到2美元。向禮賓部員工問路不需要給小費，當他幫你訂到餐廳或訂到門票，再根據難易程度給5到20美元（約台幣160到637元）。

原PO強調，給房務人員的小費一定要留感謝的字條，否則房務人員會誤以為那些錢是你隨手放的，而不敢拿取。雖然在美國買東西大多時候已經不需要用現金付費了，但給小費時還是要用紙鈔，因此建議出發前先換一疊1元和5元的鈔票。

另有網友指出某些飯店提供QR code，可以直接掃描支付小費，例如黃石公園裡的飯店，第一個小費選項就是5美元，如果覺得太貴再點其他的選項就好，並未強制。

除了飯店外，美國餐飲業的小費文化也曾引起爭議，在2026世足賽期間，來自世界各地的球迷都在抱怨小費過於昂貴，El Ponce餐廳老闆、獨立餐廳聯盟董事圖恩赫（Rosa Thurnher）表示，世界各地的小費文化都不同，但美國餐飲業通常期待20%的小費，幾乎已成標準。主要原因是美國的最低工資與薪資制度和其他地方非常不同，如果沒有收到任何小費，餐飲服務人員根本無法維持生計。

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