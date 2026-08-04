鈔票沒幾張、神明好幾尊！台灣人錢包必備物曝光：沒帶會焦慮

近日，一位在台灣生活的日本網友@taiwan_photo_nikki在Threads上分享了台灣獨特的「職場午休文化」，引起超過3.3萬次瀏覽與熱烈討論。該網友驚訝地發現，台灣公司到中午往往會關燈讓員工睡午覺。更神奇的是，若有客戶上門或打電話，只要得知「現在是午休時間」，都會體貼地表示待會兒再過來或下午再聯繫，有一種「絕對不能打擾午睡」在地默契。

2026-08-04 07:57