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鈔票沒幾張、神明好幾尊！台灣人錢包必備物曝光：沒帶會焦慮
一般民眾的錢包裡，除了現金、信用卡、發票和各式證件外，也有人會放宮廟求來的平安符。近日有網友曬出打開錢包的畫面，秀出符咒、護身符與紅包袋，寫下「台灣人的錢包必備」，引發萬人按讚。
原PO在Threads以「台灣人的錢包必備」為開場白，曬出一張自己和另外三位朋友的錢包合照，只見每個人手中握著各式各樣的平安符、香火袋和紅包袋，有人甚至求了好幾個。
貼文一出，有人分享前不久換皮夾時才發現一個長夾裡竟有數十個平安符，笑稱「到底多需要神助」；也有人留言，「錢包裡平安符確實比鈔票多」、「台灣人錢包必備，各路神仙保佑」、「真的台灣人必備，而且一個裡面都裝好幾個，裝到都會怕神明在裡面打架」。
有人指出，自己很常遇到車關，曾經一個月被車撞了4次，後來去廟裡求護身符後，「發現至少有3起車禍都在我眼前發現，只差幾秒時間應該就是我倒在地上了」。還有人說護身符已經成為生活必須品，「沒有帶著會焦慮」、「每個人都有不只一個」。
也有人提出疑惑，「我都會在想，放那麼久到底要不要再求新的？然後舊的化掉？」、「冷知識：效期約1年要換新，每個月需要拿去大廟過過香火香爐」。本站曾報導，很多人以為一張平安符可以從年輕用到中年再到老年，其實這是錯誤觀念，平安符的效力年限為一年。如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。
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