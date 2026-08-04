比寵物還無解？他喊「老人超難溝通」 網曝相處技巧：先同理對方

長輩往往被認為是家中最難溝通的對象，究竟該如何避免衝突、建立良好互動呢？一名網友發文，提到市面上有寵物溝通、心理諮商，卻沒有人做「老人溝通」，引發不少人共鳴。不少網友也分享與長輩相處的技巧，認為與其急著說服對方，不如先理解長輩的成長背景與價值觀，透過同理、調整溝通方式，比一味爭辯更有效。

一名網友在Threads發文，表示現在有許多人從事寵物溝通、心理溝通的工作，但他認為比起寵物或一般人，更需要「老人溝通」，因為跟老人家溝通難度極高。

此文引起諸多網友共鳴，紛紛認同很多長輩不好溝通，「我也是老人家了，我也不喜歡和大部分其他老人家溝通」、「口是心非、硬掰、道德綁架…比寵物難懂」、「無解，如果有這張證照，一定超級難考」。

有一位從事醫院看護仲介的網友分享與長輩溝通的方式，他建議大家調整心態，「適度抽離、劃設界線」，並告訴自己對方之所以不好相處，是因為大腦退化與防衛機制導致的，除了照顧他們外，保護好自己的身心更加重要。

另有一名心理系學生表示，根據理論來看，寵物溝通是情感連接的嘗試，但老人溝通還要牽涉長期的關係歷史與時代價值觀落差，加上老人通常對「改變」很抗拒，所以在和老人相處時，更加需要耐心與技巧。

心理系學生補充道，晚輩希望被理解，但長輩則習慣用「建議」表達關心，雙方的期待與表達方式不同，假如在與長輩溝通中感到徬徨無措，建議先同理他們的處境，站在他們視角看待事物，再慢慢地表達自己的想法，老人家都有複雜的生命經歷，如果能運用同理心並適時調整溝通方式，相處起來會更加順利。

還有網友提到，老人之所以難溝通是因為信念、教育與長久以來的習慣導致的，他與家中長輩相處時也經常會氣得跳腳，但還是會不斷提醒自己要盡量體諒他們、站在他們的立場思考問題，畢竟如果堅持了一輩子的習慣，卻被要求改變的話，無論是誰都會感到不舒服。

除了同理心外，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧曾分享與老人家的相處技巧，那就是「少說一句話」，他舉例，若與爸爸相處讓你心生厭惡，甚至連陪伴都難，那先從少說幾句話開始，比方陪爸爸看電視時，無論爸爸的政治立場與你多不同、內容多不合理，都靜靜聽他說完，多數時候，老人家只是需要有人聽他說話。