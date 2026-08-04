「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣：不睡不行

近日，一位在台灣生活的日本網友（@taiwan_photo_nikki）在Threads上分享了台灣獨特的「職場午休文化」，引起超過3萬次瀏覽與熱烈討論。該網友驚訝地發現，台灣公司到中午往往會關燈讓員工睡午覺。更神奇的是，若有客戶上門或打電話，只要得知「現在是午休時間」，都會體貼地表示待會兒再過來或下午再聯繫，有一種「絕對不能打擾午睡」在地默契。

這篇貼文一出立刻吸引許多台日網友留言回應。不少台灣網友笑稱，這種午睡習慣從幼稚園、國小一路延伸到出社會，「午睡簡直是生命」。甚至有網友分享，午休若接到電話會直接回答「現在是午休，請一點半後再撥」隨即掛斷。有日本網友更打趣表示，全台灣唯一能達成共識、展現「不給人添麻煩」精神的時刻，大概就是「中午12點到1點的午睡時間」。

與台灣不同的是，日本從中小學教育到一般企業職場，普遍沒有集體熄燈午睡的習慣。對工作壓力山大、沒有集體午睡概念的日本上班族而言，台灣這種全公司暫停運作、客人還會主動迴避的「午睡默契」，著實讓人大開眼界。貼文作者也透露，自己來台灣後養成了午睡習慣，現在若沒午睡，下午根本無法集中精神工作。

許多上班族補充，中午小睡15至25分鐘能大大提升下午的工作效率與專注力。台灣人應該沒有想到，熄燈午睡的習慣竟會成為讓外國人稱羨的職場奇景吧。