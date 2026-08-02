阿伯操作超商事務機「手抖按半天」 真相曝光22萬台日網友超感動

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，縣內多處歷史建築、城跡等文化資產受損，更造成逾30人死亡，災情牽動各界關注。一名台灣阿伯近日也默默伸出援手，他在超商操作事務機捐款時，因停留許久、雙手微微顫抖，引起後方女子注意，沒想到背後原因曝光後，暖心善舉讓不少網友直呼：「太感動了！」

這名女子昨（1日）在Threads發文表示，當時她正在超商排隊等候使用印表機，前方一名阿伯對著螢幕操作了很久。由於畫面上的文字太小，他不時湊近查看，還因雙手微微顫抖，多次重新輸入資料。

眼看阿伯遲遲無法完成操作，原PO一度上前關心，想確認對方是否需要協助，沒想到才發現，他其實正在進行賑災捐款，希望幫助日本熊本災區，讓她忍不住感動地直呼：「阿北！！！！」

等對方完成操作後，原PO也跟著捐款響應。她表示，雖然自己從未去過熊本，仍希望能盡一份心力，幫助災區早日恢復。

貼文曝光後迅速引發台、日網友熱烈討論，累積超過22萬人按讚。不少日本網友感動留言表示：「我是看到日本網友分享這則貼文才知道這件事，看到台灣人的溫暖真的感動到流淚，希望之後有機會一定要再去台灣，來自九州的我向大家致謝」、「真的非常謝謝大家，你們的心意讓我非常感動，我是熊本縣八代市的居民」、「謝謝這位阿伯，也謝謝所有台灣的朋友們」、「希望這位阿伯，以及一直支持、陪伴日本度過難關的所有台灣人都能幸福，我等等就去買台灣鳳梨支持！」

許多台灣網友看見阿伯的善舉後，也紛紛跟進捐款，並留言表示：「我也盡微薄之力，還沒有去過熊本獨旅，希望可以快快恢復」、「之前日本只要有地震，我80多歲的父親都會問我有沒有捐款管道，因為他是日本捐贈AZ疫苗的受惠者。現在他在天上看，我會把他的份一起捐」、「阿北年紀大了還那麼有心，我太羞愧了，雖然沒多少錢，但直接線上捐了500元盡一份心力」、「小小響應捐了2000元，能力不分大小，希望有餘力的人一起幫忙，讓愛心累積成更大的力量」。