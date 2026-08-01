35歲後早餐都改吃1物！她好奇「還有人吃蘿蔔糕、鐵板麵」？兩派網友掀論戰

隨著年紀增長，不少人的飲食習慣也逐漸改變。一名女網友表示，自己35歲之後，早餐幾乎都以水煮蛋為主，好奇同樣35歲以上的人，是否還會選擇蘿蔔糕、鐵板麵、蔥抓餅等傳統早餐店餐點？貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，有35歲以上的人，早餐還在吃蘿蔔糕、鐵板麵或是蔥抓餅的嗎？透露自己每天早上幾乎都是「敲蛋殼」，吃水煮蛋當早餐，希望兼顧健康與飲食控制，好奇其他人的早餐選擇，是否會隨著年齡而有所改變？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「真的敲蛋殼的頻率越來越高」、「每天早上兩顆水煮蛋加一杯美式咖啡」、「平日蛋殼加一，假日什麼熱量都來」、「五天敲蛋殼，兩天早餐店」、「假日吃，平日敲蛋殼」、「蛋白質再加多一點青菜」。

不過，也有網友回應「54歲，鐵板麵加冰奶茶路過」、「我覺得我45歲才會開始敲蛋殼」、「每日標配，蘿蔔糕加半熟蛋、辣椒和半糖奶茶」、「鐵板麵、蘿蔔糕是必須的」、「超愛鐵板麵跟蘿蔔糕」、「蘿蔔糕加大冰奶」。

事實上，不少想瘦身、健身的人，都會選擇水煮蛋做為蛋白質的攝取來源之一。本站曾報導，一名女網友透露自己都用電鍋蒸水煮蛋，因為口感會比水煮的還Q，大讚非常方便，而且還不用猜蛋有沒有熟。

對此，引起大票網友共鳴，紛紛表示「我也是，早起跳下床先丟包子、饅頭跟雞蛋進電鍋一起蒸，其他事情弄好剛好跳起來，放涼可以吃」、「同感！電鍋很好用」、「就不用在那邊等，按下去就可以做自己的事」、「我每天早上都用電鍋蒸白煮蛋，加量杯2格水量，超方便」、「還不用怕忘記鍋子燒乾」、「大同電鍋半杯水，跳起悶10分，全熟」。

還有內行人教煮蛋方式，回應「電鍋跳起來泡冷水或冰水，會獲得一顆超好剝的QQ光滑水煮蛋」、「我都用電鍋做溏心蛋，我愛8.5分熟，越熟越好剝殼。兩格米杯水蒸13.5分鐘，拿出泡冷水」、「我都是把蛋先放熱水裡面再拿去蒸，這樣蒸出來的蛋殼比較不怕裂開」。