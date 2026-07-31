電影院4DX座椅為何有紅有黑？專業網友曝原因：提升辨識度

不少人愛到電影院看電影，但你是否會注意到戲院椅子是什麼顏色嗎？皮膚科醫師蔡逸姍在Threads發文，表示去電影院看4D X的電影，發現影廳裡的椅子有黑色和紅色，不明白為何要區分不同顏色？貼文引起熱議，有網友以專業角度來解釋和辨識度有關。

從蔡逸姍分享的照片看到，幾張偏黑灰色的椅子當中，穿插了一張紅色的椅子，相當醒目。對此她好奇地說「為什麼電影院4D X的椅子有黑色和紅色，有什麼差別？」

貼文引起不少討論，有人開玩笑地說，「紅色的會彈射」、「博愛座」、「紅色有接到到特殊任務」、「坐紅椅的體感會有三倍速」、「紅色比較貴」、「紅色比較熱情，搖得比較大力」、「情侶間隔位，都賣給一個人來看的顧客」、「紅色是給看不到的兄弟坐的」。

也有專業網友解釋，「為了好辨識，如果妳中途離開座位的話，就可以以顏色去區分，不用找編號」、「紅色是暗處時具有『隱形效果』，使觀眾觀影時視覺不疲勞；灰色作為中間過度色，在暗處有燈光時具可辨識度，也是因為以往有些觀眾在播映時才入場，或中途離場再回座位時看不清楚哪一排與座位數，是新採納的顏色設計；黑色就是與紅色相反」。

文化部官方臉書就曾發文解釋電影院的座椅為何設計成紅色，主要是希望讓觀眾把視線聚焦在前方的螢幕上。為了讓座椅能夠隱形，電影院用了在低光源的環境下，彩虹7種色光中的「紅色」，因為紅色是最容易讓人喪失辨色能力的顏色。

《科技新報》網站也表示，電影院的座椅設計成紅色，其來源主要有歷史文化和科學原理。在幾世紀以來，因為義大利是歐洲歌劇的神聖之地，所以當地劇院的紅色與金色配色隨之風靡歐洲至全球。當電影院成為劇院後的主流娛樂場所時，「紅色」也沿用至設計。