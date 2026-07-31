水煮蛋別只會用水煮！她改用1方式「口感很Q」 一票人點頭：方便好用

不少想瘦身、健身的人，都會選擇水煮蛋做為蛋白質的攝取來源之一，但水煮蛋除了水煮以外，還要怎麼弄才比較好吃？有一名女網友就透露自己都用電鍋蒸，口感比水煮的還好吃，貼文讓許多人點頭認同。

原PO在Threads發文表示，自己因為想吃水煮蛋，於是利用電鍋來蒸，結果發現竟然比水煮的還要Q，讓她大讚非常方便，而且還不用猜蛋有沒有熟。原PO也好奇有沒有人和她一樣也會用電鍋來蒸水煮蛋？

貼文釣出一票電鍋愛用者，「我也是，早起跳下床先丟包子、饅頭跟雞蛋進電鍋一起蒸，其他事情弄好剛好跳起來，放涼可以吃」、「同感！電鍋很好用」、「就不用在那邊等，按下去就可以做自己的事」、「我每天早上都用電鍋蒸白煮蛋，加量杯2格水量，超方便」、「還不用怕忘記鍋子燒乾」、「大同電鍋半杯水，跳起悶10分，全熟」。

不過也有少數人偏好用水煮方式，「只是水煮比較好拿捏自己要的熟度」、「我支持水煮，因為有時效性」。

還有內行人教煮蛋方式，「電鍋跳起來泡冷水或冰水，會獲得一顆超好剝的QQ光滑水煮蛋」、「我都用電鍋做糖心蛋，我愛8.5分熟，越熟越好剝殼。兩格米杯水蒸13.5分鐘，拿出泡冷水」、「我都是把蛋先放熱水裡面再拿去蒸，這樣蒸出來的蛋殼比較不怕裂開」。