他不懂獨旅「沒人分享有何樂趣」 過來人吐槽：100%做自己

台灣人愛出國玩，多數人會揪伴同行，但也有人偏愛自己一個人旅遊。有網友不解獨旅究竟有什麼魅力，認為這種旅遊方式無法即時和人分享旅途中的心情，也少了可以互相照應的旅伴，總讓人覺得似乎少了溫度，貼文引起不少討論。

原PO在Threads發文表示，自己不太能理解一個人出國旅行的樂趣，因為看到漂亮的風景沒人可以分享、想要合照沒人可以幫忙，吃到好吃的食物或餐廳也只能自己開心，甚至旅途中少了可以聊天並互相照應的人，讓他覺得獨旅少了一份溫度與回憶。

不少偏愛獨旅的過來人提出看法，「那表示你還沒有真正體驗過獨旅的意義」、「一個人出國旅行才是100%做自己，任何一個轉彎、停留多久都自己決定，累了就休息，餓了就吃，超自在的」、「等你遇到爛旅伴時，你就會知道獨旅多爽」、「獨旅的意義不在於和『別人』分享，而在於『和自己分享』」。

還有網友分享經驗，「以前出國是互相包容，上個月獨旅後才發現，一個人的旅行才是最高級的療癒」、「一個人旅行後才發現，獨旅最大的樂趣不是「沒人陪」，而是不用遷就任何人」、「嘗試了一次獨旅，真的很爽，不用照顧任何人，吃自己愛吃的，逛自己想逛的，只要照顧好自己就好，一路上還可以跟很多人聊天，完全不悶」。

《女子漾》日前轉貼「Social Lab社群實驗室」的貼文表示，雖然「獨旅」逐漸成為許多人放鬆身心、探索自我的熱門旅遊方式，不過背後也伴隨不少現實考驗。文章整理出網友熱議的八大獨旅優缺點：