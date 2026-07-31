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妹子遊日買護唇膏竟是MIT？ 內行人曝台灣買不到原因：妳沒虧

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛到日本旅遊，尤其特別喜歡到藥妝店大肆採購，有女網友就在當地買到了一條台灣製的護唇膏，讓她非常意外。照片為示意圖，人物非當事者本人。 路透
台灣人愛到日本旅遊，尤其特別喜歡到藥妝店大肆採購，有女網友就在當地買到了一條台灣製的護唇膏，讓她非常意外。照片為示意圖，人物非當事者本人。 路透

不少台灣民眾赴日本旅遊時，都會到藥妝店大肆採購美妝、保養品帶回國。有一名女網友近日分享，自己特地在日本購入一款護唇膏，返台後仔細查看包裝，竟發現背面大大印著「MIT（台灣製造）」的字樣，讓她非常傻眼。貼文曝光後，引發大批網友分享類似經驗，也有熟悉代工產業的內行人揭露背後原因。

原PO在Threads發文表示，日前到日本旅遊，在藥妝店買了不少東西，其中有一款護唇膏背面的字樣讓她非常無言。從原PO貼出的影片看到，包裝背面底部印著「MADE IN TAIWAN」，下方還標示「DESIGNED IN JAPAN（日本設計）」，讓她大感意外。

貼文一出，有內行人解釋原因，「台灣蠻多日本廠商來台灣下單，只出口到日本的商品，放心妳沒虧，因為台灣也買不到」、「應該驕傲啊，世界很多台灣代工的，但合約不能直接在台灣販售，即使台灣也有很大機率是再進口進來的」、「完全不虧！台灣有很多好貨只出到國外商場，因為會簽保密，台灣根本買不到，就是東西本身出國後又回家而已」。

也有不少網友有類似經驗，「沒事，我收到坐飛機16小時回來的巧克力禮盒⋯是屏東的」、「我從美國扛回來的兄弟牌直線縫紉機也是台灣製造，台灣有賣，但是美國便宜一萬多」、「從香港買內衣回來，發現是台灣製造」、「我去年從釜山買了30幾盒的『金特務咖啡糖』，結果同事一翻過來上面寫繁體中文，代理商在『士林』」、「我也在日本的超市買來自台灣的毛豆」、「從美國好市多買了1盒餅乾，到台灣才發現是台灣的餅乾」。

之前也《聯合新聞網》也曾報導過，有一名女網友到日本遊玩，在名古屋替兒子買了襪子，回台後發現標籤上寫著「Made in Taiwan」，讓她非常驚訝，內行人解釋這類襪品多半來自彰化社頭的襪業聚落，不過因涉及品牌授權與通路限制，產品主要供應日本市場。

護唇 藥妝店 美妝 MIT 日本

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