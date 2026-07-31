帶吃「韓式傳統料理」南韓朋友竟沒看過 內行曝真相：台灣反而常見

近年來韓流席捲台灣，不論是偶像團體還是戲劇、電影，甚至連韓式飲食都帶起一股風潮。有一名網友日前帶韓國朋友品嘗韓式火鍋，但對方卻以為是台式火鍋，雙方一時間面面相覷，完全搞不清楚到底吃的是韓式還是台式。

原PO在Threads發文表示，日前帶韓國朋友到一家可吃火鍋和烤肉的韓式餐廳用餐，店家所採用的鍋子中間凸起部分可放肉片來烤，周圍則注入湯底當作火鍋來放置食材。面對這麼奇特的鍋子，韓國朋友好奇「這是台灣火鍋嗎？」原PO則表示這是韓國火鍋，雙方頓時陷入疑惑。

原PO問了其他韓國人，但得到的答案都是在韓國沒看過這種銅盤火鍋，這也讓他直呼「這些年我們韓式銅盤火鍋是在吃哪招？難道又是一個月亮蝦餅？」想問看看有沒有火鍋專家可以幫忙解答？

有網友表示自己住家附近有一家韓式料理，老闆夫妻就是韓國人，店內的銅盤火鍋鍋具也是他們從韓國運來台灣的，只不過現在可能在當地都找不到了，因為年輕人已經不吃這樣的食物。還有內行人解釋這的確是韓國傳統料理，但因為銅製的鍋子受熱後會跟油脂結合，用久了會產生頑固的黑垢，加上銅盤的形狀問題，每次刷洗都要耗費大量人力，在人力越來越貴的現在，自然開不下去。

其他網友也議論紛紛，「韓國銅盤已經是很老的菜了，現在韓國年輕人可能真的只在書本上看過沒吃過」、「這是韓國早期的銅盤火鍋，現在韓國也沒在用了，上次去廣藏市場找這個鍋子」、「就像台灣20幾年前很流行的199火烤兩吃，那種鍋子的地位，現在也確實有些人沒看過」、「之前有韓國人說過正統的銅盤火鍋只剩台灣看得到，還說專用廚具的廠商要收了，靠著台灣的訂單才存活下來的」。