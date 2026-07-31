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她出國漏帶2生活小物超後悔 過來人點頭：簡直懷疑人生

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊或出差，除了護照、錢包和衣物等重要物品之外，有些生活中不起眼的小物若沒備妥，可能也會讓人感到非常不方便。 圖／AI生成
出國旅遊或出差，除了護照、錢包和衣物等重要物品之外，有些生活中不起眼的小物若沒備妥，可能也會讓人感到非常不方便。 圖／AI生成

出國旅遊前，多數人都會反覆確認護照機票、充電器等重要物品有沒有攜帶，不過一些看似不起眼的生活用品，往往到了當地才發現不可或缺。近日一名女網友分享，自己前往歐洲旅遊時，因忘記攜帶橡皮筋和筷子，讓她直呼相當後悔，也好奇詢問大家有哪些物品是「出國後才發現沒帶真的不行」的必備用品，引發大批網友熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，抵達歐洲後才驚覺忘記帶筷子，只好拿叉子吃泡麵；另外零食沒吃完，或有一些塑膠包裝但沒有封口夾鏈的調味料，少了橡皮筋就無法綑綁保存。忘了這兩樣物品讓她非常崩潰，也發文向網友請益，還有哪些生活用品值得放進出國行李清單。

貼文讓有類似遭遇的網友看了很有同感，「我連叉子都沒有，拿咖啡攪拌棒在那邊吃到懷疑人生」、「筷子+1，我們直接拿喇咖啡的攪拌棒2支吃泡麵」，還有過來人點名其他沒帶會後悔的物品，「抽取式衛生紙！外國好多都是捲筒的而且只放廁所」、「濕紙巾，我感覺這邊的超市很少賣一小包可以隨手拿來擦的濕紙巾」、「感冒備藥」、「牙線棒」、「歐規插座的轉接頭」、「多一個空行李箱」、「指甲剪、牙線棒、眼罩、耳塞、衣架」。

之前也曾有網友發文詢問「出差很少人會帶但超實用的東西有哪些？」當中就有不少人點名筷子、橡皮筋、衛生紙等物，其他還有修眉刀、指甲刀可當刀片使用，另外藥物、貼布也是必備物品，畢竟到國外容易水土不服，備妥藥物就可以解燃眉之急。

出國 機票 護照 歐洲 行李

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