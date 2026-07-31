飛機餐能再多要一份嗎？空服員揭乘客1舉動是關鍵：有剩幾乎都會給

搭乘傳統航空或長途班機時，通常機上會附帶餐點，有人就好奇，空服員對於「多要一份餐點」的乘客會不會感到不開心。文章曝光吸引許多現役、前空服員表示，「有多就會給啊，沒人在意啊～除非是餐真的發完了」。

該名網友在threads上發問，「空服員會不爽在飛機上多要一份餐點的乘客嗎」，引發熱烈討論。釣出空服員表示，「 有多的都會給，畢竟飛機上的食物落地都要丟掉，蠻浪費的」。

文章曝光，多數人認為，願不願意給餐取決於乘客的態度，「有禮貌地問，如果有多的，不介意多給一個；沒有禮貌的，要什麼都沒有」。也有人建議，可以等發完餐再問，因為沒人可以知道今天有幾個不吃餐，如果真的想先問，可以說「如果最後發完有多餐，可以再給我一份嗎？」。

有網友分享加餐經驗，「有次真的很餓，我只是問請問我可以付錢多買一份餐嗎？她直接拿了三盒跟我說沒關係這個給你，我飽到天靈蓋」、「2014年飛印度，我跟國泰空服員說，若有剩下的餐包可以給我一些嗎？想在抵達印度前吃飽一點，然後空服員微笑地從後面拿了五個餐包給我」。

營養專家提醒，飛行時的氣壓與環境變化，會讓人體代謝變慢、消化系統受影響，若吃錯東西，可能引發腹脹、脫水，甚至讓時差更嚴重。機上「黑名單」的食物與飲品分別是，豆類、花椰菜、西蘭花等易脹氣食物、碳酸飲料與咖啡、高鈉與重鹹食物、含糖零食與甜點、酒精與機上自來水。