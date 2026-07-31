父親節送這個有夠猛！法務部秀最強獻禮「飛機、船、房子都有」 網友全看傻

父親節快到了，有想好要送什麼禮物了嗎？法務部行政執行署高雄分署29日在臉書發文，表示在8月4日將舉行拍賣會，不僅有雙B、名錶、336萬元透天厝，甚至連飛機、船舶也有，只要標得就可以當作今年送給父親的父親節禮物，貼文讓不少網友看傻了眼。

法務部行政執行署高雄分署臉書透露，8月4日將舉行「123聯合拍賣會」，拍賣物件極具話題性，包括了曾是金門離島航線主力、底價410萬元的遠航客機，以及底價300萬元的鮪釣船；另外還有602萬1000元起標的高雄前鎮區透天厝、最低價僅336萬元的林園透天厝，以及雙B、TOYOTA、SUZUKI、中華、三陽等名車。此外還設有變賣區，提供愛其華名錶、手機配件等不需競標的超值好禮。

法務部行政執行署高雄分署提醒民眾，活動當天上午及下午分別於燕巢及前鎮開放賞車後進行競標，有興趣的民眾請留意各標的觀覽與拍賣時間，並備妥相關證件準時入場。詳細資訊與公告可至官網「應買人專區」查詢。

貼文一出也引起網友熱烈討論，「推這個給我，我是買得起膩」、「可惜了，如果是A380我就買了，那我就先不買了」、「請問飛機可以用超商『賣貨便』嗎？不行的話就不買了」、「有船有飛機，比台中賣香蕉的厲害」、「演算法是不是搞錯了什麼？」、「今年爸爸節禮物有點猛」。