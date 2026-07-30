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真的有年輕人不用IG？她交友遇男喊「沒在用」 網曝關鍵原因：輕鬆很多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友向男子提出交換IG聯絡方式，沒想到對方卻回覆自己沒有IG，讓她相當意外。路透
一名女網友向男子提出交換IG聯絡方式，沒想到對方卻回覆自己沒有IG，讓她相當意外。路透

不少人習以為常的數位工具與平台，也可能在短短幾年內就出現使用習慣的變化。從過去人人使用臉書，到近年InstagramIG）、Threads等社群平台興起，年輕族群的交流方式持續演變。近日，一名女網友就在Dcard發文，好奇詢問「現在年輕人真的會有人不用IG嗎？」貼文曝光後，立刻引發不少人分享自身經驗。

原PO表示，自己日前透過交友軟體認識一名男子，聊天過程中提出交換IG聯絡方式，沒想到對方卻回覆「自己沒有IG」，並表示對社群媒體沒有興趣，讓她相當意外，也因此好奇，如今真的還有年輕人完全不用IG嗎？因此發文詢問其他網友的看法，希望了解是否只是個案，還是其實並不少見。

不少網友認為，年輕人不用IG其實並不罕見，尤其有人直言「男生不用很正常」，甚至認為許多人就算有帳號，也幾乎沒有在經營，只是放著備用而已。也有不少網友分享，自己刻意淡出IG，是因為「看到朋友限時動態很自卑」，長期接觸他人分享的旅遊、美食、跑咖、醫美或精緻日常後，容易不自覺開始比較，甚至感到焦慮，因此決定少滑、不看，反而讓心情輕鬆許多。另有人表示，自己就是對社群媒體沒興趣，「不用社群多很多時間」；也有網友透露，自己習慣使用LINE聯絡，因此即使有IG看起來也像「小帳」，乾脆不拿來交換。

不過也有另一派網友認為，對方宣稱沒有IG，未必代表真的沒有帳號。有網友留言「也可能只是不想給」，認為剛認識時保留個人社群相當正常；也有人猜測，可能是不想讓陌生人看到生活圈，或單純不希望過早公開私人資訊。還有人笑說，「有女友了啦」、「怕被發現」，提醒原PO不排除已有伴侶。此外，也有人分享曾因帳號遭停權而乾脆放棄使用，或認為粉絲數太少、沒有經營價值，因此和沒有使用差異不大。

除了IG是否逐漸被部分年輕人淡出使用外，曾是台灣主流通訊軟體的LINE，近年也頻頻成為討論話題。本站曾報導，一名女子聽聞「現在年輕人已經不太用LINE」時，起初以為只是玩笑，但隨著越來越多人提及，加上自身觀察後，才發現不少國高中生更偏好使用Messenger、IG及Discord聯繫，LINE則逐漸被視為家人、長輩聯繫的工具，甚至被不少網友形容已變成「大人或工作用的App」。

IG Instagram 社群媒體 年輕人 交友軟體

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