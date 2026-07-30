日本人國中就學鞠躬、站姿！他疑惑台灣不教禮儀 眾人嘆：都靠社會毒打

各國的教育理念各不相同，間接影響到人們的生活習慣與待人處世的態度。一名在日本生活的台灣人發文，曬出日本國中生的教材，指出日本從國三開始就會教導鞠躬、站姿與打招呼的正確方式，反觀台灣並沒有類似的課程。對此，網友們也認為台灣缺乏類似課程，人們普遍要經歷社會毒打後才學會，希望學校至少能教學生們基本的禮儀。

一名在日本生活的網友在Threads發文，他PO出日本國三生的教材表示，日本從國中就會教學生服裝儀容、站姿、坐姿、表情管理與打招呼的禮儀，還有誰先行禮與什麼時候該鞠躬等知識，其中鞠躬還依照角度區分為会釈（意指微微點頭）、敬禮與最敬禮（最恭敬的禮節）。

原PO說，以上知識都是在升高中與進入社會前會學到的基本禮儀，是日本社會上的共同規則。他也好奇，現在台灣的國中是否有教學生類似的生活與職場禮儀？透露自己沒印象在台灣學過這些。

此文一出，有位網友提到，台灣的社交禮儀教育通常依靠家庭來教，但很多人其實並沒有學到，導致長大後不懂在不同人、不同場合該如何進退，造就現在很多年輕人不懂禮節，等到被社會毒打後才改正自己的行為。當然也有些中老年人始終沒學會，因此隨著年紀增長變得越來越沒禮貌。

以上論點原PO也認同，他認為每個家庭的教育差別很大，假如學校能教基本的社交禮儀的話，至少能讓學生在出社會之前懂得如何面對人情世故，「知道跟完全沒接觸過還是差很多」。

也有網友指出，從前台灣的國小有教過電話禮儀，比如打電話給別人時要先報出自己的名字，而不是直接問對方是誰，但是現在學校似乎沒教了，導致很多人打電話時都不先表明自己到底是誰，進而造成其他人的困擾。

還有網友提及，雖然大學有一堂應用中文的課，教導學生如何寫書信和Email，但出社會後還是有很多不懂得禮貌的人，特別是近幾年因為科技發展，傳訊息這件事變得過於簡單，很多人並沒有遵守基本的禮儀，對非朋友的人甚至只傳一個「問號」，這其實是非常不禮貌的行為，由此可見學校教育的重要性。

曾有一名女網友發文，透露公司最近來了一批00後新鮮人，卻在茶水間聽見「新人隔半小時才回主管訊息」、「下班不打招呼就走」、「開會結束馬上離開」等閒言閒語。他認為很多00後並非不願意學，而是根本不知道這些也算禮儀，直接被貼上「不懂職場」標籤相當無辜。綜上所述，如果學校能在學生出社會前教導基本禮儀，就有機會減少類似情況發生。