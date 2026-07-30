機車路考連敗2回！他絕望求助 過來人給攻略：直線12秒也不難

機車駕照路考共有8個主要項目，包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道線及交岔路口等等，需拿下70分才能及格。一名網友發文，提到自己兩度挑戰路考仍未通過，不是壓線就是直線七秒失敗，讓他相當自責。對此，不少過來人分享自身經驗，並整理出幾項考照策略，包含先熟悉油門控制、調整排隊順序降低壓力等，比一味反覆跑考場更有效。

一名網友在Threads發文，表示自己考了兩次機車駕照都沒有通過，明明平時練習都非常順利，但一到考試就會突然緊張導致發揮失常。第一次失敗是因為過於緊張而壓到線，直接不及格；第二次是在考直線七秒時騎太快。一直考不過讓他覺得對不起常帶他去練車的家人，於是詢問網友路考技巧與如何克服容易緊張的心理障礙。

此文一出，有位網友建議練車時可以找另一個人陪同，首先要先學會立中柱，坐在較為靠前的位置讓後輪翹起，啟動電門後慢慢轉動油門，千萬不要轉太快，自己感受油門催放的感覺；煞車也是同理，緩慢地鬆放就好，不要急煞。親身感受完操控油門的感覺後，就可以正式練習前行騎車了。

該網友指出，練車時先練習直線騎車、再練順時針與逆時針轉圈、最後練習騎8字型，以上都練習完後，其實已經具備操縱機車的基本能力了，平衡感也不會有問題。之後建議去練場地，練習看標誌、停車後啟動左右轉頭看與打方向燈等考試項目。

網友強調，在練習場地前務必要先學操縱油門，否則只是浪費時間，很多路考失敗的人都是因為不習慣操縱機車的感覺，只要能按部就班練習，先練習操縱油門再練場地，直線騎12秒也不困難。

另有網友透露其他考試技巧，首先把路考當成練習，而不是考試，如此一來便能減緩緊張感，在出發前也可以留1到2公尺的助跑距離，騎車會比較穩。騎的時候務必要握好把手，不要東張西望，直線七秒前段部分可以小加速2到3公尺，隨後用點煞的方式慢慢減速，較能掌控好時間。

還有網友說，如果條件允許，排隊考試的時候盡量排後面一點，對緩解緊張感幫助很大。他本身也是很容易緊張的人，排隊時故意排很後面，等到他考試時都沒什麼人在看了，情緒穩定很多，更能以平穩的心態面對路考。

除了路考外，機車駕照的筆試也是一大難題，從今年1月30日起，筆試刪除是非題改為50題選擇題。彰化監理站建議，民眾考照去駕訓班接受輔導，由交通部補助1300元、縣府加碼1000元，實際花費約1000元，通過機會相對較高。