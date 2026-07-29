爆買行李箱塞爆！日本飯店提供免費1服務 旅客狂讚：太方便

出國旅遊行李爆滿有解！一名女網友分享，第二度入住福岡博多站東方酒店時，意外發現飯店新增免費真空壓縮機設備，只要將衣物放入專用袋抽氣，體積就能大幅縮小，讓行李箱瞬間騰出更多收納空間。貼文曝光後掀起熱烈討論，吸引超過5000人按讚，不少網友直呼超實用，「愛買娃娃的人真的需要這個」、「建議全球飯店都放一台」，還有人分享「上個月在大阪飯店也有，直接省下一半空間」。

一名女網友近日在Threads發文分享，她透露去年入住福岡博多站東方酒店時，當時尚未見過這項設備，直到這次再度回訪，才驚喜發現飯店新增「行李救星」，不僅提供真空壓縮機，連專用袋也免費供旅客使用。從曝光畫面可見，該機器外型宛如大型透明箱，旅客只需將衣物放入塑膠袋後投入設備，透過抽氣壓縮功能，厚重外套、衣物以及旅途中購買的戰利品都能大幅縮小體積，讓行李箱重新騰出更多收納空間。

除了真空壓縮設備外，該名女網友也分享，福岡博多站東方酒店的地理位置相當便利，鄰近交通樞紐，對於安排自由行的旅客十分友善。貼文一出迅速引發討論，「天啊，愛買娃娃的人真的需要這個」、「先存起來，不用怕爆買裝不下」、「這台壓縮機建議全球飯店都放一台」、「真的太方便、太需要了」，認為這項貼心服務成功解決旅客行李空間不足的困擾。

另外，也有網友分享，除了福岡飯店外，大阪部分住宿地點同樣提供免費真空壓縮設備，大讚能有效解決旅途中行李爆滿問題，「上個月在大阪飯店也有，直接省下一半空間，最後買的東西全部塞得進去」、「大阪難波東方酒店也有，洗衣、烘乾、壓縮全免費，另一側還有免費酒廊點心」，不過也要提醒，真空壓縮雖能減少衣物占用的空間，但並不會降低行李實際重量，旅客返程前仍需確認航空公司托運行李額度，以免超重產生額外費用。