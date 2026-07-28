全台長輩迷思？他怒揭爸媽開冷氣1堅持 一票苦主點頭揭詭異習慣

炎炎夏日，不少人一回到家就想把冷氣溫度調低消暑，不過有網友卻發文表示，家中長輩始終堅持冷氣只能設定在28度，即使覺得不夠涼，也會選擇搭配電風扇，而不是把溫度再調低，讓他忍不住好奇「是不是全台灣長輩都有這個迷思？」

一名網友近日在Dcard發文分享，每次看到父母開冷氣，溫度一定固定設定在28度，「多一度、少一度都不行」，即使覺得不夠涼，也只是再搬一台電風扇到旁邊猛吹，讓他忍不住直言，搞不清楚到底是在吹電風扇還是吹冷氣。

原PO表示，家中客廳使用的是日系變頻冷氣，但父母依舊堅持只能開28度，他指出「冷氣開28度最省電」這種說法，或許適用於十幾年前的夏天，但近年夏季動輒飆破36、37度，在高溫環境下，28度實在難以感受到涼意。因此好奇詢問，是否還有其他家庭也有相同情況，還是只有自家長輩特別堅持。

貼文底下，部分網友分享家中長輩對冷氣使用的習慣，「我們家是26度+電風扇，但是他們堅持7、8月才能開冷氣，而且只能睡覺時開2、3個小時而已」、「我爸媽說吹冷氣對身體不好」、「我店裡的冷氣遙控器還被我媽拿去控制，一直說太冷，明明客人吃東西就會熱，很堅持要省這個電，都不想怎麼賺多錢，很無奈」、「我阿嬤開一小時關一小時再開，說這樣省電」。

不過也有網友提出不一樣的看法，「年紀大之後發現其實26度就很剛好，有可能是他們真心覺得不太熱」、「我外公96歲，開28度他就很冷了，冷到他用『凍死』來形容。老人不怕熱，很怕冷」、「我覺得跟冷氣年齡也有關係，很多新冷氣27、28度就很涼了，很多舊冷氣22度都還是不冷」、「每個人主觀體感不同就尊重，除非你們同住一間，讓你熱到難受再協調取共識」。

據了解，台電曾建議，夏季可將冷氣設定在26至28度之間，同時搭配電風扇或循環扇使用，有助於讓冷空氣更均勻分布，在兼顧舒適度的同時，也能提升節能效果。此外「科技玩家」也曾報導，想降低冷氣耗電量，日常保養也相當重要。除了定期清洗冷氣濾網，維持運轉效率外，若室內溫度過高，也可先開窗通風散熱，再啟動冷氣，能更快達到降溫效果。使用時將出風口朝上，並搭配循環扇輔助空氣流動，也有助於冷房效率提升，讓室內降溫更加均勻。