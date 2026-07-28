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網路攻略騙很大 旅遊達人整理「韓國5大誤解」：過年餐廳沒全關

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近期在臉書整理出民眾最常誤會韓國的5件事。示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近期在臉書整理出民眾最常誤會韓國的5件事。示意圖／ingimage

許多國人在規劃韓國自由行時，習慣透過網路攻略預先做功課，然而部分傳播的資訊與當地實際狀況往往有所出入。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近期在臉書整理出民眾最常誤會韓國的5件事，提醒近期準備赴韓的旅客，這些網路說法並非完全錯誤，而是適用情況與地區不同。

粉專提醒，只要事先掌握最新的真實動態，就能避免在旅途中多走冤枉路，讓韓國行程安排得更加順暢。針對交通、飲食、環境與地圖工具等面向，不奇而遇進行實測，強調首爾地鐵每一站其實都設有無障礙移動路線，並非完全沒有電梯；而韓國傳統早餐多為白飯配熱湯，因此24小時湯飯店與醒酒湯店就是當地的早餐店。

此外，近年當地政府已重新增加弘大與江南等地的公共垃圾桶數量，街頭垃圾其實比以往好丟很多。至於節慶期間，明洞等觀光商圈的中秋連假依舊熱鬧；Google Maps在搜尋店家與大眾運輸上依然準確，僅導航精度仍有落差。

為了讓旅客更精準地掌握當地細節，粉專也將這「最常誤會韓國的5件事」整理為實用的避坑指南：

一、韓國地鐵不是每一站都有電梯：首爾每站都有無障礙路線與電梯，只是轉乘路線有時較不友善。

二、韓國沒有早餐店：韓國人傳統早餐吃白飯配熱湯，24小時湯飯店與醒酒湯店即是早餐店。

三、韓國街頭完全沒有垃圾桶？：近年政府已增加數量，弘大、江南、地鐵站與公園皆有設施。

四、韓國過年期間，餐廳和商店全部都會關門：僅限在地住宅區商圈，明洞與弘大等觀光區依然營業。

五、Google Maps在韓國完全不能用：搜尋與大眾運輸很準，僅導航稍差，且官方已核准高精度地圖。

韓國 網路 首爾 旅遊

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