老公健身變壯卻「性慾下降」！人妻苦惱好奇原因 兩派網友掀論戰

不少人透過健身改善體態、提升健康，不過訓練強度若沒有適當調整，也可能對日常生活造成影響。一名女網友分享，老公開始密集健身後，雖然身材明顯變壯，但夫妻間的親密頻率卻逐漸下降，讓她忍不住好奇「健身後性慾真的會降低嗎？」。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

這名女網友在Dcard以「老公健身後%%頻率驟降」為題，指出原本大約維持每週一次性生活，但近幾個月老公投入大量時間健身，身形雖然有所改變，卻也經常因高強度訓練感到全身痠痛，甚至早上起床時相當疲憊，導致兩人親密互動減少，目前變成兩週一次。

這名女網友強調，老公並沒有外遇跡象，雙方手機也彼此公開查看，且健身房距離家中不遠，平時下班後通常會直接回家陪伴家人，因此排除其他因素後，她才好奇詢問，是否可能是健身習慣改變，導致性慾受到影響？

貼文一出後，不少網友都表示「健身過度反而可能沒性慾」、「我覺得比較像是身體長期疲憊，吃不夠、沒睡飽，沒有安排休息日，都會這樣」、「我健身完如果在減脂期根本聖人模式，如果在增肌期可能好一點，但強度也會拉高，就會更需要睡眠」、「有練腿和心肺嗎？這2項才對那方面有幫助」、「單純很累吧，等一段時間習慣後就好了」。

不過，也有網友回應「有健身應該會更想要」、「健身運動完，正常性慾會提高」、「妳可以跟著去健身，畢竟健身房的妹子身材都很好」、「健身房那些妹子看都看飽了」、「健身只會性慾變強，他說累是因為他在健身房把力用掉了」。

事實上，根據日本肌肉訓練網站指出，男性體內重要荷爾蒙「睪固酮」與肌肉成長、生殖功能、體力及男性特徵維持都有關聯。不過，若長時間進行高強度訓練，可能造成壓力荷爾蒙「皮質醇」增加，進一步抑制睪固酮分泌，當男性荷爾蒙不足時，可能出現性慾降低、容易疲倦、缺乏動力等情況。