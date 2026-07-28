等清晨5點班機…羽田機場能幹嘛？內行激推1行程：花小錢就舒服

紅眼航班普及，如何在機場度過漫漫長夜，成為許多自由行旅客常面臨的煩惱。一名網友在Threads發文請益：「有人知道凌晨兩三點到羽田機場可以幹嘛嗎？」並附上自己準備搭乘清晨5點25分從羽田機場第3航廈回台的航班資訊，引來許多內行網友熱情提供過夜建議。

許多有經驗的網友提議可去溫泉設施休息，「T3連結的商場內飯店有溫泉可泡，但加收過夜費變得很貴」、「去T3隔壁泡溫泉，記得在深夜料金收費前（印象是凌晨1點）離開」、「可以先去平和島溫泉休息，價格便宜距離機場也很近，凌晨都有接駁車開到羽田」、「平和島溫泉泡個澡，躺著看個漫畫滑個手機順便聽旁邊的打鼾聲」。

除了溫泉之外，機場內外的設施與小資過夜法也是熱門選項，「沒過海關前可以去2樓洗澡（24小營業），1500日圓30分鐘，雖然有點貴但可以解鎖在機場洗澡的成就」、「真的很推薦上飛機前先洗澡，整個人很舒服，在飛機上睡很好」。

也有網友提供其他建議，「去唱歌再去羽田啊」、「我記得4樓餐廳有開24小時」、「我搭這班都是在超市買完搭末班車過去機場吃宵夜」。

對於不想額外花大錢的旅客，不少網友也分享了最直接的休息方式，「一般是航廈內先找椅子或躺或坐休息，開櫃後辦完手續進入管制區，再繼續找椅子休息，或是繼續買免稅品」、「以前11點到，找地方躺到早上。羽田沒有宵禁，不少人會陪你躺，但也不會多到沒地方睡」。

還有一名熱心網友特別為原PO詳細整理打發時間的實用流程，「這題我熟，5點半的飛機、凌晨兩三點到，其實不用慌，時間很好打發」。該網友指出，第3航廈那個時段本身沒什麼東西，因此建議可以直接走去第2航廈逛逛、吃點東西，因為24小時的餐廳主要在那邊，撐到天亮綽綽有餘；如果逛累了想瞇一下，航廈裡的長椅可以躺，蠻多人都會這樣過夜。

最後，該網友也提醒，這種凌晨班機最狼狽的就是拖著一堆戰利品在機場耗一整夜。如果這趟買太多，其實可以先將東西寄放集運公司進行輕裝過夜，人會輕鬆很多，集運公司會將戰利品併箱幫忙送回台灣。