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她驚見男生頭貼都有固定1公式？ 大票爆共鳴：假裝很會生活
一名網友分享，不少男生的社群大頭貼似乎都有固定模式，不是站在海邊拍照，就是把臉微微轉向左側，讓她相當好奇背後原因。貼文曝光後立刻掀起熱烈討論，也釣出大批男網友自嘲「完全被說中」。
這名網友在社群平台「Threads」表示，為什麼男生頭貼，10個有8個在海邊，8個裡面又有6個臉朝左邊？短短一句話吸引近百萬次網友瀏覽。
貼文一出後，不少網友都表示「我剛回去看，真的朝左」、「覺得自己好像也中槍了」、「原本以為只是巧合，結果留言區一整排全部符合」、「為什麼真的會這樣，我也不知道」、「我跟妳無冤無仇，有必要這樣嗎？」、「請妳把文章刪掉，謝謝」、「可能在想海的另一邊是什麼」、「瞬間一堆畫面浮現在腦海」。
此外，也有網友回應「海邊光線好、背景不亂，還能假裝自己很會生活」、「因為海邊加側臉，就是男生頭貼最安全的公式」、「廢話，如果我像車銀優的話，我一定拍正臉」、「長得帥我還不放大特寫」。
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